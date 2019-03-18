مقتل ضابط إيراني باشتباك حدودي مع مجموعة كردية معارضة

قتل ضابط إيراني من حرس الحدود خلال اشتباك وقع مع مجموعة كردية مسلحة على الحدود مع العراق، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إيرانية.

وأعلن محمد رضائي المدير العام للشؤون الأمنية في محافظة كردستان، غرب إيران، في مقابلة مع وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، عن وقوع اشتباك حوالي الساعة 21:30 دقيقة مساء الأحد بالتوقيت المحلي في منطقة سرداب في قضاء ننور، التابع لمدينة بانة الكردية.

وأكد رضائي أنه خلال الاشتباك، لقي الضابط أبوذر حمزة خردي، من قوات حرس الحدود في مدينة بانه مصرعه بنيران المسلحين الذين كانوا يعتزمون التسلل إلى داخل كردستان.

تقع مدينة بانة، على بعد 270 كلم شمال غرب سنندج، مركز محافظة كردستان، ولديها حدود مشتركة تبلغ 84 كلم مع العراق وإقليم كردستان العراق.

ولم تتبن لحد الآن أية جهة كردية مسؤوليتها عن الاشتباك، حيث تتخذ الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة مثل الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني ، و"بيجاك" و"كومله" وغيرهم، من جبال قنديل على المثلث الحدودي بين إيران والعراق وتركيا في داخل أراضي إقليم كردستان العراق مقرات لها.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد قصف مقرات الأحزاب الكردية بالصواريخ والمدافع في سبتمبر الماضي، ما أدى إلى مقتل وجرح 11 شخصا.

كما قامت السلطات الإيرانية بإعدام 6 منهم من السجناء السياسيين الأكراد، وذلك ردا على العمليات التي تقوم بها الأحزاب الكردية.