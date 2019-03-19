حريق يندلع في طائرة إيرانية.. والركاب على متنها

اندلع حريق مساء الثلاثاء، في طائرة بمطار مهر أباد في طهران ، أثناء هبوطها، محملة بالركاب.

وأفادت وكالة أنباء فارس في حسابها على تويتر نقلاً عن مدير إدارة الطوارئ في طهران، بيمان صابريان، أن حريقا اندلع في طائرة بمطار مهر أباد بطهران وعلى متنها 100 راكب، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت العاصمة الإيرانية.

وأوضح صابريان أن أي إصابات لم تسجل حتى الآن، إلا أن فرق الطوارئ لا تزال تتعامل مع الحريق.

من جهته، قال مجتبى خالدي، المتحدث باسم الطوارئ الإيرانية إن النيران اندلعت في الطائرة لدى هبوطها في المطار بسبب عدم فتح احدى عجلات الطائرة، وتمت السيطرة على الحريق دون تسجيل أي إصابات.

تضارب في أعداد الركاب

وأظهر شريط مصور بثته الوكالة الإيرانية للأنباء اشتعال النيران بذيل الطائرة عند هبوطها.

وذكرت وكالة أنباء فارس أن الطيار لم يتمكن من فتح العجلات الخلفية للطائرة وحلق حول المطار في محاولة لفتح جميع العجلات قبل هبوط الطائرة على جسدها. وأضافت أن الطائرة من طراز فوكر 100 وتابعة للخطوط الجوية الإيرانية (إيران إير).



من جهتها، نقلت وكالة أنباء (آي.آر.آي.بي) عن رضا جعفر زاده مدير العلاقات العامة في منظمة الطيران المدني الإيرانية قوله إن الطائرة كان تقل 24 راكبا وطاقما مؤلفا من تسعة أفراد.

ولم تعط المنظمة أي تفسير للتضارب في عدد من كانوا على متن الطائرة.