إيران.. وفاة شخص وإصابة 155 باحتفالات النار

تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن وفاة شخص وإصابة 155مساء الثلاثاء، أثناء "احتفالات النار" التي تقام في أغلب أنحاء إيران، في كل ليلة أربعاء تسبق نهاية السنة الفارسية، حيث سيبدأ بعد عيد النوروز في 21 مارس/آذار.

ويقوم الإيرانيون وفق طقس فارسي قديم يعود للديانة الزرادشتية قبل الإسلام في هذه الليلة التي تدعى "جهارشنبه سوري" بالقفز من على النار والطواف حولها، كعلامة لنهاية العام وقدوم "النوروز" أي "العام الجديد".

ونقلت وكالة الطلبة الإيرانية "إيسنا" عن رئيس لجنة الطوارئ المشكلة لهذة الليلة في وزارة الصحة بيمان صابري أن شخصا على الأقل توفي نتيجة حرائق "جهارشنبه سوري" في حوالي الساعة 21:00 بالتوقيت المحلي، في مدينة زنجان بسبب انفجار مفرقعات نارية".

وأكد صابري أن العدد الإجمالي للمصابين من بداية اليوم حتى الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي بلغ 155 منها 10 حالات إصاباتهم بليغة أدت إلى عاهات جسدية.