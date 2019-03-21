إيران تفرج عن 4 جنود خُطفوا على الحدود مع باكستان

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن 4 من قوات حرس الحدود خطفتهم العام الماضي جماعة سنية على الحدود مع باكستان تم الإفراج عنهم أمس الأربعاء.

وقالت وكالة أنباء "فارس" شبه الرسمية إن المتحدث بهرام قاسمي وجه الشكر للحكومة الباكستانية لجهودها في تسهيل الإفراج عن الجنود.

كانت جماعة "جيش العدل" قد خطفت 12 من أفراد حرس الحدود في أكتوبر على الحدود مع باكستان في إقليم سستان وبلوخستان جنوب شرقي إيران. وتم الإفراج عن 5 منهم في نوفمبر.

وأعلنت جماعة "جيش العدل" مسؤوليتها عن تفجير انتحاري في فبراير أودى بحياة 27 من أفراد الحرس الثوري.

وكان "جيش العدل" خطف 5 من حرس الحدود الإيراني في 2014 قبل أن يطلق سراح 4 منهم بعد شهرين عقب وساطة من رجال دين سنة محليين.