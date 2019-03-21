خامنئي:أوروبا خرجت عمليا من الاتفاق وآليتها دعابة مريرة

قال المرشد الإيراني، علي خامنئي، إن أوروبا خرجت عمليا من الاتفاق النووي لعدم وفائها بالتزاماتها، واصفا الآلية الأوروبية "اينستكس" للتبادل التجاري مع إيران بأنها مجرد "دعابة مريرة".

ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، فقد أكد في خطابه السنوي بمناسبة بداية السنة الإیرانية الجديدة، الخميس، في مدینة مشهد، أن أميركا تمارس "الحرب النفسیة"، قائلا "إن المشاكل الأساسية في بلدنا مرتبطة بفرض العقوبات الأميركية، وجزء بسيط منها مرتبط بقضايا داخلية".

وأضاف أن "العقوبات الأمیركية ستجعل إیران في حالة اكتفاء ذاتي وأقل اعتماداً على عائداتها النفطية، لأن أحد أكبر مشاكلنا يكمن في الاعتماد على النفط بشكل أساسي".

وشدد المرشد الإيراني على الاستمرار بتطوير البرنامج الصاروخي المثير للجدل، قائلا: رغما عن الأعداء سنستمر في تعزيز بنيتنا الدفاعية".

وهدد خامنئي الدول المجاورة لإيران بالصواريخ، قائلا: "باستطاعة الصواریخ الإیرانیة استهداف قواعد بعض الدول في المنطقة وبدقة وهذه قوة ردع".

كما دعا إلى قطع الأمل عن مساعدة الغربيين، مضيفا: "يمكننا أن نتوقع من الغربيين المؤامرة والخيانة والطعن من الظهر، ولكن لا يمكننا أن نتوقع المساعدة والنزاهة منهم".

ويأتي هذا التصعيد من قبل المرشد الإيراني بينما يحاول الأوروبيون تفعيل قناة المالية"اينستكس" للتبادل التجاري مع إيران رغم معارضة أميركا.

لكن المشتددين في إيران يرون أن لا فائدة من "اينستكس" لأنها تقتصر على مبادلة النفط الإيراني بالغذاء والدواء والسلع الإنسانية المعفاة أصلا من العقوبات الأميركية.

كما أنهم يربطونها بنظرية المؤامرة، حيث يشترط الأوروبيون تفعيل "اينستكس" بانضمام إيران لمعاهدة مجموعة العمل المالي الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب FATF.