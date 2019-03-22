مَن الإيرانيون المدرجون على عقوبات واشنطن الجديدة؟

قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأميركية (OFAC) إلى جانب وزارة الخارجية الأميركية، بتعيين 14 فردًا و17 كيانًا إيرانيا في قائمة العقوبات، الجمعة، فيما يتعلق بمنظمة الأبحاث والابتكار الدفاعية الإيرانية (SPND).

ووفقا لبيان المكتب، قدمت هذه المجموعة الدعم إلى كيانات عسكرية إيرانية وأفراد لعبوا دورًا رئيسيًا في جهود الحصول على أسلحة الدمار الشامل من قبل النظام الإيراني في الماضي.

وتستهدف العقوبات المجموعات الفرعية الحالية لـ SPND وأنصارها والشركات الأمامية والمسؤولين المرتبطين بها.

وفي هذا الصدد، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر إن "حملتنا القصوى تستمر للضغط على إيران مع فرض عقوبات اليوم على الأهداف المتضمنة في البرنامج النووي للنظام، بما في ذلك علماء الأسلحة النووية السابقون".

وأضاف: "سنستمر بلا هوادة في حرمان إيران من القدرة على المشاركة في انتشار أسلحة الدمار الشامل وجميع أنشطتها الخارجة عن القانون".

أما الأفراد والكيانات الإيرانية المرتبطة بمجموعة (SPND) والتي شملت قائمة العقوبات الجديدة هي كل من:

الأفراد:

1. منصور أصغري المرتبط بـمؤسسة "تنظيم الابتكارات والبحوث الدفاعية"

2. محمد مهدي دائمي عطاران، مرتبط بمؤسسة "بويا الكترونيك سامان PUYA ELECTRO SAMAN NIRU"

3. روح الله قادري برمي، من مجموعة شهيد فخر مقدم "SHAHID FAKHAR MOGHADDAM GROUP"

4. سعيد برجي، المرتبط بمجموعة "شهيد كريمي SHAHID KARIMI GROUP"

5. رضا إبراهيمي، المرتبط بـمؤسسة "تنظيم الابتكارات والبحوث الدفاعية"

6. غلام رضا اطاعتي، المرتبط بـمؤسسة "تنظيم الابتكارات والبحوث الدفاعية"

7. محمد حسين حقيان، المرتبط بمؤسسة "كيميا بخش شرق KIMIYA PAKHSH SHARGH"

8. جلال إمامي غره حاجلو، المرتبط بمؤسسة "شهيد كريمي SHAHID KARIMI GROUP"

9. سيد أصغر هاشمي تبار، المرتبط بمؤسسة "تنظيم الابتكارات والبحوث الدفاعية"

10. مهدي معصوميان، المرتبط بمؤسسة "تنظيم الابتكارات والبحوث الدفاعية"

11. محمد رضا مهديبور، المرتبط بمؤسسة "شهيد كريمي SHAHID KARIMI GROUP"

12. أكبر مطلبي زاده، المرتبط بمؤسسة "شهيد كريمي SHAHID KARIMI GROUP"

13. محمد جواد صفري، من بمجموعة "شهيد فخر مقدم SHAHID FAKHAR MOGHADDAM GROUP"

14. محسن شافعي، مرتبط بمؤسسة "بويا الكترونيك سامان PUYA ELECTRO SAMAN NIRU".

موضوع يهمك أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، أنها فرضت عقوبات جديدة على إيران بسبب برامجها الصاروخية.وأوضحت الخزانة الأميركية... واشنطن تدرج 31 عالما نوويا إيرانيا على لائحة العقوبات إيران

الكيانات:

1. مجموعة "أبو ريحان"

2. مجموعة "بوعلي BOALI"

3. مجموعة حيدر كرار

4. مجموعة "كيميا بخش شرق KIMIYA PAKHSH SHARGH" والتي تعرف أيضا باسم "كيمياء ولي العصر KIMIA Valiasr" في طهران

5. شركة "بويا الكترونيك سامان PUYA ELECTRO SAMAN NIRU"

6. شركة "باراديس للرواد الطبيين PARADISE MEDICAL PIONEERS COMPANY"

7. مركز أبحاث "صدرا"

8. مجموعة "شهيد أويني"

9. مجموعة "شهيد بابائي"

10. مجموعة "شهيد شمران"

11. مجموعة "شهيد فخر مقدم"

12. مجموعة "شهيد كريمي"

13. مجموعة "شهيد كاظمي"

14. مجموعة شهيد "موحد دانش"

15. مركز "شهيد شكري"

16. مجموعة "شهيد زين الدين"

17. مركز "الشيخ بهائي" للأبحاث العلمية والتكنولوجيا

وذكر بيان الخزانة الأميركية أن هؤلاء الأفراد والمؤسسات ساهموا في "خطة Amad" للنظام الإيراني وقاموا بشراء المواد والمعدات ومجموعة متنوعة من الأنشطة من أجل تطوير جهاز تفجير نووي.

كما أعادت إيران تصميم منصة لإطلاق صاروخ باليستي لاستخدامه المحتمل كنظام لإنتاج سلاح نووي، بحسب البيان.

وشارك العلماء في الأبحاث والتجارب الحساسة للانتشار نيابة عن منظمات SPND العسكرية الإيرانية، التي تنفق عليها إيران ملايين الدولارات كل عام ضمن مجموعة واسعة من المشاريع المتعلقة بالأغراض العسكرية.