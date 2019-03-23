ظريف يرد على ترمب: الفرس أنقذوا اليهود من الإبادة

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن "الفرس" هم الذين خلصوا اليهود من العبودية وأنقذوهم من الإبادة الجماعية.

وجاء ذلك في تغريدة نشرها ظريف على صفحته الشخصية في موقع "تويتر"، قال فيها باللغة الإنجليزية: "إنهم يحرفون حتى التوراة لخدمة الإيرانوفوبيا".

وحقيقة ما جاء في التوراة هو أن ملك الفرس هو الذي خلّص اليهود من الأسر في بابل. وأنقذهم ملك آخر من الإبادة الجماعية. كما أن مخطط إبادة اليهود كان من أهالي (صحراء) النقب وليس إيران. والملك الفارسي هو الأجنبي الوحيد الذي أشير إليه باسم "المنقذ".

Even the Torah is distorted to serve Iranophobia. What it actually says:



-Persian king saved Jews from captivity in Babylon.

-Another Persian king saved Jews from genocide.

-Genocide plotter hailed from Negev, not Persia.

-Persian king is only foreigner referred to as MESSIAH. — Javad Zarif (@JZarif) March 22, 2019

وكان ظريف يرد على تصريحات وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، التي ورد بها أن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، "قد يكون مرسلا لإنقاذ اليهود من الإيرانيين".

يذكر أن القادة والمسؤولين الإيرانيين هددوا في مرات سابقة بـ"محو إسرائيل"، والتي يعتبرها مراقبون مجرد تصريحات جوفاء الهدف من ورائها حرف الأنظار عن المشاكل الداخلية، وتعزيز مكانة إيران في المنطقة باعتبارها القوة التي تتحدى إسرائيل.