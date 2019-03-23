عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية إيران

ظريف يرد على ترمب: الفرس أنقذوا اليهود من الإبادة

المصدر: لندن – عامر حسين
ترمب وظريف
رابط مختصر

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن "الفرس" هم الذين خلصوا اليهود من العبودية وأنقذوهم من الإبادة الجماعية.

وجاء ذلك في تغريدة نشرها ظريف على صفحته الشخصية في موقع "تويتر"، قال فيها باللغة الإنجليزية: "إنهم يحرفون حتى التوراة لخدمة الإيرانوفوبيا".

وحقيقة ما جاء في التوراة هو أن ملك الفرس هو الذي خلّص اليهود من الأسر في بابل. وأنقذهم ملك آخر من الإبادة الجماعية. كما أن مخطط إبادة اليهود كان من أهالي (صحراء) النقب وليس إيران. والملك الفارسي هو الأجنبي الوحيد الذي أشير إليه باسم "المنقذ".

وكان ظريف يرد على تصريحات وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، التي ورد بها أن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، "قد يكون مرسلا لإنقاذ اليهود من الإيرانيين".

يذكر أن القادة والمسؤولين الإيرانيين هددوا في مرات سابقة بـ"محو إسرائيل"، والتي يعتبرها مراقبون مجرد تصريحات جوفاء الهدف من ورائها حرف الأنظار عن المشاكل الداخلية، وتعزيز مكانة إيران في المنطقة باعتبارها القوة التي تتحدى إسرائيل.

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر