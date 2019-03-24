السيول تجتاح شمال إيران.. وسط بنية تحتية متهالكة

غمرت مياه السيول مساحات شاسعة شمال إيران، خاصة في محافظتي مازندران وكلستان، مسببة أضراراً جسيمة للسكان والمنازل والمحاصيل الزراعية، بالإضافة إلى إمدادات الغاز والكهرباء وشبكة الاتصالات، بينما لا تزال عشرات القرى والمدن محاصرة بالمياه.

ولم تتوفر حتى الآن معلومات رسمیة دقيقة عن عدد الضحايا.

وغمرت مياه السيول 70% من مساحة مدينة "آق قلا" الواقعة في محافظة كلستان شمال شرقي البلاد، وحاصرت 21 قرية تابعة لها، بحسب وكالة "فارس" للأنباء، التي نقلت عن النائب الأول للرئيس الإيراني، إسحاق جهانغيري، خلال اجتماع لمجلس تنسيق إدارة أزمة محافظة كلستان، قوله: "سنتعامل بجدية مع المقصرين والمتساهلين في هذا المجال" (كارثة السيل).

من جانبه، انتقد عضو كتلة "أميد" في مجلس الشورى، محمود صادقي، محافظ كلستان، مناف هاشمي، قائلاً إن "غياب المحافظ وسفره إلى الخارج في هذه الظروف والأوضاع الصعبة التي كانت متوقعة، لا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال".

كما لم يستثن روحاني من انتقاده، إذ قال: "نتوقع من الرئيس أن يقطع زيارته لجزيرة قشم ويتوجه إلى المناطق المنكوبة ليشعر الناس أن رئيسهم يقف إلى جانبهم في هذه الأوقات العصيبة".

وقارن صادقي بينه وبين الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، مذكراً: "نحن نشوه صورة ترمب في كل مناسبة، بينما شاهدنا كيف عاد الرئيس الأميركي من منتجعه ليقف مع مواطنيه حين حصلت قضية كان حجم أبعادها أقل بكثير من كارثة سيل كلستان".

وانتقد النائب عن مدينة راميان وآزادشهر في مجلس الشورى، المسؤولين، قائلاً: "كان من الممكن تفادي هذه الكارثة لو كان هناك اهتمام حقيقي بمشكلة خطر السيول (في المحافظة)".

وأضاف: "هناك مشاكل عالقة لم تحل بعد، مثل تنظيف الأنهار من الرواسب، والطريق الخارجية التي تربط بين آزادشهر وشاهرود، بالإضافة إلى الطرق الجبلية"، وفق ما نقل عنه موقع "رجا نيوز".

ولفت مراقبون إلى أن إيران، المعرضة لكوارث طبيعية مثل الزلازال والفياضانات، تفتقر إلى بنية تحتية بمعايير حديثة قادرة على الصمود أمام مثل هذه الظواهر.

وحوادث من هذا النوع عادة ما تعري البنية التحتية المتهالكة في البلاد، خاصة في القرى والأرياف والمناطق الفقيرة.

كذلك اتهمت المعارضة النظام بإهدار الأموال وثروات البلاد على حلفائه ودعم الإرهاب، بدلاً من تحسين أوضاع شعبه في الداخل.

وفي هذا الصدد، قالت زعيمة منظمة "مجاهدي خلق" الإيرانية، مريم رجوي، إن السياسات المدمرة للنظام ونهب ثروات الشعب وهدرها في دعم وتمويل الإرهاب ونشر الحروب، بدلاً من أن ينفقها على مشاريع البنية التحتية جعلت الإيرانيين بلا دفاع أمام أبسط الكوارث الطبيعية.