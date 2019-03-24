إيران.. قيادي يطالب بدمج منصب المرشد ورئيس الجمهورية

قال القيادي الإصلاحي، مصطفى تاج زاده، ردا على مطالبة المتشددين باستبدال النظام الرئاسي بالبرلماني، إنه من الأفضل "دمج منصب المرشد ورئيس الجمهورية".

وأكد تاج زاده وهو عضو اللجنة المركزية لجبهة المشاركة الإصلاحية المحظورة، في مقطع مسجل نشره عبر حسابه على موقع "تويتر" أنه "إذا كان هناك توجه لإقرار النظام البرلماني، فيجب أن يكون منصب المرشد انتخابيا بالاقتراع المباشر وأن لا يكون حكمه لأكثر من ولايتين كحد أقصى".

وأكد تاج زاده، الذي شغل منصب المساعد السياسي والأمني السابق في وزارة الداخلية الإيرانية في عهد حكومة #محمد_خاتمي الإصلاحية، أن منصب الرئيس في إيران كان يتعارض دوماً مع منصب المرشد الذي يهيمن على كافة السلطات ولذلك كان هناك دوماً صراع حول هذه القضية".

ويبدو أن تصريحات تاج زاده جاءت ردا على اقتراح وزير الثقافة الإيراني السابق والعضو الحالي لمجلس تشخيص مصلحة النظام، محمد حسين صفار هرندي، حول ضرورة تنفيذ توصية المرشد #علي_خامنئي، باستبدال النظام الرئاسي بالنظام البرلماني.

وقال هرندي، الذي ينتمي للتيار الأصولي المتشدد، وهو قيادي رفيع في الحرس الثوري من المقربين للمرشد علي خامنئي، إن شعبية روحاني انخفضت بنسبة 10%، ولذا من الأفضل أن تتم إدارة البلاد من قبل رئيس وزراء منتخب من قبل البرلمان".

ويرى الإصلاحيون أن موضوع استبدال النظام الرئاسي حربة أخرى يستخدمها المتشددون لإزاحة روحاني والإتيان بحكومة متشددة تحكم البلاد بقبضة حديدية وترفض أية مفاوضات جديدة مع أميركا والغرب وتدعم سياسة التدخلات العسكرية الإقليمية، حتى إنهم يطرحون أسماء من قادة الحرس الثوري لتشكيل حكومة عسكرية.

وكان مشروع تغيير النظام الرئاسي إلى النظام البرلماني قد طرح أول مرة من قبل المرشد الإيراني عام 2012 خلال زيارة له لمدينة كرمنشاه غرب البلاد، حيث قال إنه "إذا ما كان هناك شعور في المستقبل القريب أو البعيد بالحاجة لنظام برلماني بدل النظام الرئاسي، فلا مانع في ذلك".