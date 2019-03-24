سريلانكا تحتجز سفينة إيرانية محملة بالهيروين

احتجزت السلطات السريلانكية سفينة إيرانية كانت محملة بالهيروين في المياه الإقليمية وتم اقتيادها إلى الشاطئ وتوقيفها.

وذكرت صحيفة "كولومبو غازيت Colombo Gazette" السريلانكية أن شحنة الهيروين الإيرانية تقدر بأكثر من مليار روبية.

وأفادت الصحيفة أن السفينة تم احتجازها في عملية خاصة قامت بها الشرطة والبحرية في البحار الجنوبية.

واقتيدت السفينة إلى ميناء كولومبو، وكشفت التحقيقات أن طاقم السفينة قام بإلقاء كمية من الهيروين في البحر.

وكانت السفينة قادمة من باكستان، عندما تم اكتشافها واحتجازها في البحار الجنوبية.

كما قال المحققون إنهم يشتبهون في أن السفينة مرتبطة بزعيم عالم الجريمة الشهير، ماكندور مادوش، الذي احتجز في دبي مؤخرا.