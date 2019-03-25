إيران تمنع المشاهير من جمع تبرعات لضحايا الفيضانات

أعلن نائب المدعي العام الإيراني أن جمع الأموال من قبل المشاهير والفنانين لمساعدة ضحايا الفيضانات في إيران "محظور"، وحذر من أنه سيتم إغلاق أي حساب مصرفي تم فتحه لهذا الغرض.

وقال جافيد جافيدنيا لوكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، الأحد، إنه تم حتى الآن فتح 60 حساباً، وقد تم إغلاق بعضها بالفعل.

هذا بينما اجتاحت السيول والفيضانات 10 محافظات إيرانية مخلفة خسائر مادية كبيرة، بينما حذرت الحكومة 5 محافظات أخرى من فيضانات قادمة.

وبينما يشكو المواطنون من تقصير الحكومة في تقديم المساعدات العاجلة ذكرت مواقع محلية أن الحكومة تعارض أي مساعدات من قبل المتطوعين وترفض أي تمويل جماعي من الأفراد والمنظمات، وتقول إنها يجب أن تتم من خلال جمعية الهلال الأحمر أو لجنة الإغاثة الرسمية.

لكن المانحين لا يثقون في المؤسسات الحكومية الرسمية، ويقولون إنهم ليسوا متأكدين من الجهة التي ستذهب تلك الأموال والتبرعات إليها في ظل الفساد المتفشي في أجهزة الدولة.

أعلن العديد من الفنانين ومشاهير الرياضة عن جمع التبرعات للناس في المحافظات الشمالية في إيران، كما سافروا إلى مناطق الفيضانات لمشاهدة جهود الإنقاذ والمساعدة.

هذا بينما حذر نائب المدعي العام الإيراني المشاهير من أن الحسابات التي فتحوها سيتم إغلاقها وتحويل الأموال إلى الوكالات الحكومية لمساعدة ضحايا الفيضانات.

الطوارئ الإيرانية

أعلنت منظمة الطوارئ الإيرانية أن 11 شخصاً توفوا و35 آخرين أصيبوا خلال الفيضانات الهائلة التي اجتاحت مدينة شيراز مركز محافظة فارس، جنوب البلاد.

كما أفادت أنباء عن غرق طفلين في مياه شط العرب في منطقة عبادان التابعة لإقليم الأهواز.

وقال مدير منظمة الطوارئ الإيرانية، لوكالة "إيسنا" اليوم الاثنين، إن 25 محافظة من أصل 31 في ايران تواجه خطر الفيضانات الكبيرة.

هذا بينما قطع الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إجازته الحكومية ودعا إلى اجتماع طارئ يوم الأربعاء لدراسة الخسائر وسبل تقديم المساعدات الفورية لمنكوبي الفيضانات وسط استياء شعبي من تقصير الحكومة.

ويتداول الإيرانيون مقاطع فيديو وصوراً كثيرة تظهر حجم الأضرار البالغة بالمساكن والسيارات والممتلكات، خاصة في محافظات شمال إيران ومنطقة تركمن صحراء على وجه التحديد.

وأدت الفيضانات المستمرة منذ أسبوع في محافظة مازندران شمال إيران، إلى تدمير 1500 وحدة سكنية.