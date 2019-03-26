فيسبوك يزيل مئات الحسابات الإيرانية المزيفة والمضللة

أعلنت شبكة فيسبوك أنها أزالت مئات الصفحات والمجموعات والحسابات المرتبطة بإيران بسبب نشرها أخبارا ومعلومات مضللة وانتحالها شخصيات تنتمي لجماعات سياسية ومؤسسات إعلامية في محاولة للتأثير على الفكر السياسي في مختلف البلدان حول العالم.

ووفقا لموقع "بلومبيرغ" تعتبر خطوة شركة التواصل الاجتماعي جزءًا من تحقيق مستمر بشأن السلوك الايراني المنسق ضمن "حملة التأثير" التي تقودها، وذلك بعد الإعلان عن تدابير مماثلة في وقت سابق من هذا العام.

وقالت فيسبوك، الثلاثاء، إنها أزالت 513 صفحة ومجموعة وحساب من موقعها وكذلك موقع انستغرام والتي كانت تستهدف المستخدمين في مصر والهند وإندونيسيا وإسرائيل وإيطاليا وكشمير وكازاخستان وعلى نطاق أوسع عبر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وذكرت الشركة أنها قامت بمشاركة المعلومات حول التحقيق مع أجهزة الأمن الأميركية.

ووفقا للتقرير، فقد أنفق الإيرانيون حوالي 15000 دولار على إعلانات فيسبوك، ونشروا قصصًا إخبارية حول الأحداث الجارية وإبراز محتوى وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية حول مواضيع تشمل العقوبات ضد إيران والتوترات بين الهند وباكستان والصراعات في سوريا واليمن.

وقال ناثانيل غليتشر، رئيس الأمن السيبراني على موقع فيسبوك، في تدوينة: "بينما نحرز تقدماً في استئصال هذه الإساءات، كما قلنا من قبل، فإن هذا تحد مستمر لأن العناصر المكلفين مصممون وممولون بشكل جيد".

يذكر أنه خلال الصيف الماضي، قامت عدد من الشركات ومواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وانستغرام وتويتر ويوتيوب وغوغل، بإغلاق المئات من الحسابات المرتبطة بالأجهزة الأمنية الإيرانية، وذلك لنشرها معلومات كاذبة ومضللة ووهمية ومعلومات من دون مصدر، في إطار "حملات تأثير" على الرأي العام.

وقد تم إغلاق 39 حسابا تابعا لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية IRIB و39 التابعة من قبل يوتيوب وغوغل، إضافة الى 6 مدونات وكذلك 13 حساب على غوغل بلاس، في حين قام فيسبوك بإغلاق 562 صفحة.

وتقول شركات الأمن السيبراني إن هذه الحساب مرتبطة جميعها بالنظام الإيراني.

واستهدفت حملات التأثير الإيرانية مستخدمي الإنترنت في جميع أنحاء العالم وضمت شبكة مترامية الأطراف من المواقع الإلكترونية المجهولة الهوية وحسابات على مواقع التواصل بـ 11 لغة.

وفي فبراير/ شباط الماضي، أعلن موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي إغلاق 2600 من حسابات مزيفة مشابهة تقودها تهدف الى حملات التأثير، ويتم توجيهها من إيران.