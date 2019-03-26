قيادي إصلاحي: عقوبات إيران لن ترفع حتى تصحح سياساتها

قال القيادي في التيار الإصلاحي في إيران مصطفى تاج زاده، إن العقوبات الدولية لن تُرفع عن طهران إلا بتصحيح سياساتها الإقليمية، مؤكدا أن "المتطرفين في الداخل يتناغمون مع مواقف الرئيس الأميركي دونالد ترمب" حول التصعيد بين طهران وواشنطن.

وقال تاج زاده في مقابلة مع وكالة الطلبة الإيرانية "إيسنا"، الاثنين، إن دور "حكومة الظل" التي يقودها المتشددون في خلق أزمات البلاد ليس أقل من دور الحكومة الشرعية.

وأكد مساعد وزير الداخلية الإيراني السابق، أن تغيير السياسة الإقليمية الإيرانية والمفاوضات مع الولايات المتحدة أمران ضروريان لرفع العقوبات.

وتوقع تاج زاده "عاما صعبا للغاية لإيران في المجال الاقتصادي للبلاد، خاصة إذا لم يتم رفع العقوبات حيث إن استمرارها سيجعل الوضع الاقتصادي أكثر تعقيدًا وصعوبة".

ودعا تاج زاده الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى بحث سبل للتفاوض مع أميركا لرفع العقوبات بدل التبجح بشعار" التحايل على العقوبات".

ورأى القيادي الإصلاحي أنه "من خلال تصحيح السياسات الإقليمية، يمكننا إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي وإلغاء العقوبات".

ومن المعروف أن تاج زاده الذي سجن لعدة سنوات بسبب مواقفه المناصرة للحركة الخضراء يعارض صراحة التدخلات العسكرية الإيرانية في سوريا واليمن والعراق لبنان وباقي الدول.

وحذر تاج زاده من أن إلغاء الاتفاق النووي يعني تعرض إيران لهجوم، داعيا روحاني إلى إقامة علاقات مع السياسيين المعارضين لترمب والمثقفين ودعاة السلام والمجتمع الأكاديمي والرأي العام في الولايات المتحدة الذين يعارض أغلبيتهم الحرب.

كما نوه بأن "المتشددين لا يريدون روحاني في الحكم، ليأتوا بحكومة أمنية بديلة من جهة، وذلك سيدفع بأوروبا إلى أن تقف مع الولايات المتحدة، كما ستنحاز روسيا والصين إلى جانب البيت الأبيض"، على حد تعبيره.