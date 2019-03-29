روحاني في الأحواز.. والمدن مهددة بانهيار السدود

وصل الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إلى مدينة الأحواز، صباح الجمعة، لمراقبة عمليات الطوارئ، بينما مدن الإقليم مهددة بانهيار السدود على ثلاثة من أنهاره الكبرى بسبب استمرار تدفق السيول في المحافظات الأخرى ووصول الفيضانات إلى عشرات القرى.

وحذر المسؤولون الإيرانيون من أن سدين جنوب غربي إيران يواجهان أزمة الامتلاء وطغيان المياه الزائدة، حيث قد تغمر الفيضانات عدة مدن في المنطقة الجمعة.

من جهتها، حذرت هيئة المياه والكهرباء في محافظة خوزستان (الأحواز) الغنية بالنفط، الخميس، من أن 18 قرية على طريق المياه بالقرب من سد الدز و33 قرية وثلاث مدن في منطقة سد كرخه و18 قرية على ضفاف نهر كارون يجب أن تكون جاهزة للإخلاء.

وقال مصدر في مكتب الرئاسة الإيرانية إن زيارة روحاني للأحواز تتم بناءً على طلب وزير الطاقة ومحافظ الإقليم لإجراء عملية تفتيش جوي لأجزاء من المحافظة.

وتأتي هذه الزيارة بعد تصاعد الانتقادات للحكومة واتهامها بالتقاعس في إغاثة المناطق المنكوبة والمتضررة من السيول والفيضانات التي أودت بحياة 44 شخصاً حتى الآن.

وأكد المسؤولون أن الإدارة الدقيقة للسدود ومستويات المياه ضرورية لمنع وقوع كارثة وإدارة الأضرار بشكل مناسب.