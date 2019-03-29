واشنطن تحذر دول آسيا من التفاف إيران على عقوبات النفط

قالت مسؤولة أميركية كبيرة، الجمعة، إن الولايات المتحدة تحرص على أن تعرف ماليزيا وسنغافورة وغيرهما تمام المعرفة بشحنات النفط الإيرانية المحظورة والأساليب التي تستخدمها إيران لتفادي العقوبات عليها.

وقالت سيغال ماندلكر، وكيلة وزارة الخزانة لشؤون مكافحة الإرهاب والمخابرات المالية، للصحافيين في سنغافورة، إن الولايات المتحدة وضعت "ضغوطاً مكثفة" على إيران هذا الأسبوع.

وأضافت: "من المهم جداً أن تكون لدى هذه الدول الرؤية المهمة التي تكشف الأساليب المختلفة التي يتبعها النظام الإيراني لخداع المجتمع الدولي فيما يتصل بشحنات النفط"، مشيرة إلى محادثاتها في سنغافورة وماليزيا.

وتابعت قائلة إنها ستلقي الضوء على المخاطر الكامنة في التعامل مع إيران خلال اجتماعاتها في الأيام القادمة مع مسؤولين في حكومات ماليزيا وسنغافورة والهند.

وقالت: "تجيء هذه الرحلة في أعقاب ضغوط أخرى مكثفة مارسناها على إيران. وفي الأسبوع الماضي فقط اتخذنا إجراء يستهدف العلماء النوويين والوكالات النووية وشخصيات رئيسية أخرى عملت مع كيانات الأسلحة النووية السابقة للنظام الإيراني".

وتابعت أنه تم اتخاذ إجراء هذا الأسبوع مع شبكة تشارك في خطة تتيح لإيران التهرب من العقوبات، وقالت إن هذه الشبكة تضم شركات مقرها بعدة دول منها تركيا.

وفيما يتعلق بفنزويلا، قالت إن الولايات المتحدة تمارس "أقصى ضغوط" على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.