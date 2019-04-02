إيران تأمر بإخلاء 70 قرية في خوزستان بسبب خطر الفيضانات

قالت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء إن الحكومة أصدرت توجيهات بإخلاء 70 قرية في إقليم خوزستان الغني بالنفط بجنوب غرب البلاد اليوم الثلاثاء بسبب خطر الفيضانات.

ونسبت الوكالة إلى حاكم منطقة شوش قوله إن القرى تقع بالقرب من نهري دز وكرخه.

ولقي ما لا يقل عن 45 شخصا حتفهم خلال الأسبوعين الماضيين في سيول بشمال وجنوب إيران بعد سقوط أمطار بغزارة لم تشهدها البلاد منذ عشر سنوات على الأقل.

كانت إيران حالة قد أعلنت الطوارئ في الأقاليم الجنوبية المهددة بالفيضانات وأخلت عشرات القرى بالفعل.

وتضرر من الفيضانات 23 إقليما على الأقل من أقاليم إيران الأحد والثلاثين منذ أن بدأت الأمطار تهطل بغزارة على البلاد في 19 مارس آذار.

ومن المتوقع أن تواجه المناطق الواقعة بغرب وجنوب غرب البلاد عواصف عاتية خلال الأيام المقبلة.