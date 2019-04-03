قتيل برصاص الحرس الثوري ضد محتجين في الأحواز

سقط قتيل و4 جرحى في إطلاق نار من عناصر الحرس الثوري، الثلاثاء، على مواطنين عرب من قرى إقليم الأحواز احتجوا على قيام تلك القوات بإغلاق مسير مياه الفيضانات من أجل عدم وصولها للمنشآت النفطية بينما تهدد الفيضانات القرى بأكملها.

وذكرت منظمة حقوق الإنسان الأحوازية، أن الحرس الثوري وقوات خاصة من الأمن الإیراني فتح النار على هؤلاء المحتجين من أهالي قرى الجليزي في سهل ميسان، ما أدى إلى مقتل شاب يدعى عبود خلف الربيعي وجرح 5 أشخاص.

كما أفاد ناشطون أن الحرس الثوري بدأ بمداهمات في القرى المجاورة للمنطقة واعتقل العشرات من الشباب المحتجين.

كما أظهرت مقاطع تداولها ناشطون عبر مواقع التواصل، طإلاق قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع على المحتجين.

وكانت السلطات قد أعلنت حالة الطوارئ بإقليم الأحواز حيث تم إخلاء 74 قرية بسبب غمرها بالفيضانات وتدمير المنازل والمزارع.

وتداول ناشطون مقاطع تظهر تذمر الناس من السلطات بسبب تجاهلها منكوبي فيضانات الأحواز، ويقولون إن الحكومة الإيرانية فتحت السدود بشكل متعمد لكنها لم تفتح طرقا لحرفه إلى الأحوار وذلك لحماية المنشآت النفطية الواقعة في كل من هور العظيم وهور الدورق.

وتقول السلطات إن 100 ألف من السكان العرب أغلبهم من الفلاحين نزحوا من قراهم بينما تهدد الفيضانات سكان مدن السوس والخفاجية والبسيتين ودور خوين.