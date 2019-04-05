أوروبا تقدم 1.2 مليون يورو لإغاثة منكوبي فيضانات إيران

أعلنت كل من مفوضية الاتحاد الأوروبي وسويسرا وألمانيا عن تقديم مساعدات لإغاثة منكوبي الفيضانات في إيران.

وذكرت مفوضية الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات والمساعدات الإنسانية في بيان عن تقديم مساعدة بقيمة 1.2 مليون يورو لإيران للمساعدة في جهود الإغاثة لمنكوبي الفيضانات.

موضوع يهمك قتل 70 شخصاً في الفيضانات المستمرة منذ أكثر من أسبوعين في إيران، بينما تتحدث وسائل الإعلام عن نزوح مئات الآلاف من... فيضانات إيران.. عشرات القتلى ومئات آلاف النازحين إيران

فيما أعلن المفوض كريستوس ستيليانيدس على حسابه على تويتر يوم الخميس، أنه "في أعقاب الفيضانات الشديدة في إيران، نقوم بتخصيص مبلغ مبدئي قدره 1.2 مليون يورو كدعم طارئ لمساعدة المجتمعات الأكثر ضعفًا. إننا نقف تضامنا كاملا مع الشعب الإيراني في هذا الوقت العصيب".

كما صرّحت وزارة الخارجية السويسرية أن بلادها سترسل جهازي تنقية مياه إلى إيران للإغاثة من الفيضانات، حيث يمكن لكل جهاز توفير المياه الصالحة للشرب لـ 5000 شخص.

بدوره أعلن السفير الألماني في طهران أن برلين وعدت بتقديم 40 قارباً ومعدات سلامة عبر الصليب الأحمر الألماني إلى الهلال الأحمر الإيراني.

في حين ادعى المسؤولون الإيرانيون مؤخراً أن العقوبات الأميركية تمنع المساعدات الإنسانية، وسط نفي من رئيس لجنة الصليب الأحمر الدولية والمسؤولين الأميركيين الذين أكدوا بأن العقوبات لا تشمل الأغراض الإنسانية بما فيها إغاثة منكوبي الفيضانات.

يذكر أن الفيضانات المستمرة منذ أكثر من أسبوعين خلفت 70 قتيلا، ودمرت بعض بلدات وعشرات القرى بأكملها وسط استياء شعبي من تقصير الحكومة في مساعدة المنكوبين. في حين لا تزال الفيضانات تهدد مناطق الجنوب الغربي خاصة إقليم الأهواز الذي تم إخلاء 100 قرية فيه بعد غمرها بالفيضانات.