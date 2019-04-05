بومبيو: قادة إيران على دراية بعمليات الإرهاب في أوروبا

قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إن قادة النظام الإيراني على دراية بالاغتيالات التي قامت بها أجهزة استخبارات إيرانية في أوروبا وسمحت لهم بذلك.

وأكد بومبيو، خلال مؤتمر صحافي الأربعاء على هامش قمة الناتو في واشنطن، أن "حملة الاغتيالات الإيرانية مستمرة في أوروبا وأن كافة قادة النظام الإيراني، بمن فيهم الرئيس حسن روحاني يسمحون بحدوث ذلك".

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وكان منسق مكافحة الإرهاب الأميركي، ناثان سيلز، حذر الشهر الماضي بريطانيا ودولاً أوروبية أخرى من خطر الهجمات الإرهابية الإيرانية على أراضيها، قائلاً إن إيران نفذت مجموعة كبيرة من مؤامرات الاغتيال في أوروبا خلال السنوات الأخيرة ويمكن أن تفعل ذلك مرة أخرى.

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات في ديسمبر الماضي ضد قسم الشؤون الداخلية بوزارة الاستخبارات الإيرانية على خلفية اغتيالات لمعارضين إيرانيين في هولندا ومحاولات تفجير واغتيال أخرى في فرنسا والدنمارك ضد مجموعات المعارضة.

وتطرق وزير الخارجية الأميركي خلال تصريحاته إلى التدخلات الإيرانية في الشرق الأوسط قائلاً: لقد تحدثت مراراً وتكراراً عن مجموعة التهديدات الكثيرة التي يشكلها النظام الإيراني ولم نطلب من هذا النظام إلا أن يكون لديه سلوك طبيعي، كما هو الحال في البلدان الأخرى".

وأضاف: إننا نعمل مع جميع حلفائنا لتفكيك تهديدات إيران، ومن ناحية أخرى نتخذ تدابير وقائية ونفرض عقوبات لكي لا تمتلك إيران الموارد لمثل هذه السلوكيات".

وقال بومبيو إنه "يوجد الآن إرهابيون أوروبيون في العراق وسوريا، ويجب أن نحاول منع تجنيدهم من قبل الجماعات الإرهابية، لكن تصرفات إيران تجعل تحقيق هذا الأمر صعباً".