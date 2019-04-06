السيول مستمرة.. وإيران تخلي المزيد من البلدات

أمرت السلطات الإيرانية بإخلاء أربع بلدات أخرى في محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد، التي غمرتها السيول على نطاق واسع، بحسب ما أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي.

وعمدت فرق الإنقاذ إلى نقل السكان إلى الملاجئ القريبة، ومن ضمنها ثلاث ثكنات للجيش.

وقال وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي للتلفزيون الحكومي إن حوالي 400 ألف شخص معرضون للخطر من سكان المحافظة البالغ عددهم حوالي خمسة ملايين.

يذكر أن تسع بلدات وعشرات القرى تم إخلاؤها سابقاً، بعد أن ضربت فيضانات كبيرة في الآونة الأخيرة النصف الغربي من البلاد، بعد سنوات من الجفاف.

ولم ترد أي تقارير عن الأضرار التي لحقت بالمنشآت النفطية في المحافظة، التي يعتمد عليها في إنتاج حوالي 80 بالمائة من النفط في إيران.

أما عدد الضحايا جراء الفيضانات فقد بلغ بحسب تقدير السلطات الإيرانية 70 شخصاً في كافة أرجاء البلاد.