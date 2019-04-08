إخلاء مستشفى في الأحواز المهددة بفيضان

أمرت السلطات الإيرانية الاثنين بإخلاء مستشفى في مدينة الأحواز، جنوب غرب إيران، المهددة بفيضان نهر، فيما تواجه البلاد فيضانات قوية أسفرت عن مصرع 70 شخصاً، كما ذكرت وكالة إيسنا شبه الرسمية.

وكتبت الوكالة نقلاً عن ميسم معازي، مدير مستشفى غوليستان حيث نُقل المرضى الذين تم إجلاؤهم، أن "مستشفى سلامة قد أخلي وجميع مرضاه قد نُقلوا" إلى مستشفى آخر "بناء على أوامر السلطات... بسبب احتمال"، أن تغمره مياه الطوفان.

موضوع يهمك اجتاحت الفيضانات المستمرة في إيران، 9 مدن بإقليم الأحواز وحوالي 200 قرية، بعد ما فتحت السلطات بوابات سد الكرخة التي تقول... الفيضانات تغمر 9 مدن بالأحواز.. واتهامات للحرس بالتواطؤ إيران

وأضافت الوكالة أن السلطات حاولت بعد ظهر الاثنين احتواء أو تغيير اتجاه مياه نهر الكرخة الذي فاضت مياهه بعد بضعة أيام من الأمطار الغزيرة، لتجنب حصول طوفان في الأحواز التي يقدر عدد سكانها ب 1.3 مليون نسمة.

وقال عمدة المدينة منصور قطنباف للوكالة إن "كمية كبيرة" من مياه نهر الكرخة بدأت الأحد تتجاوز السهل شمال الأحواز.

وتبعد الأحواز، عشرات الكيلومترات جنوب غرب مدينة الكرخة ويحدها نهر آخر، هو القارون الذي سجل ارتفاع مياهه مستوى كبيراً أيضاً.