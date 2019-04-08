طهران ترد على واشنطن: القيادة المركزية الأميركية "إرهابية"

أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، الاثنين، أن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني صنّف الولايات المتحدة "دولة راعية للإرهاب"، والقوات الأميركية المنتشرة في المنطقة "جماعات إرهابية".

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، عن بيان للمجلس، أن هذه الخطوة تأتي رداً على "الخطوة غير المشروعة والمتهورة"، التي اتخذتها واشنطن بشأن تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.

ورداً على ذلك أعلن المجلس أنه يعتبر نظام الولايات المتحدة "دولة راعية للإرهاب" و"القيادة المركزية الأميركية المعروفة بـ"سنتكوم" وكافة القوات المنتسبة لها بـ"الجماعات الإرهابية".

وتشرف القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" على منطقة تضم عدة نقاط نزاع ساخنة، بينها أفغانستان والعراق وسوريا واليمن والخليج.

وحض وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الاثنين، بلاده على تصنيف القوات الأميركية العاملة في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى والقرن الإفريقي في قائمة الجماعات التي تعتبرها إيران "إرهابية".

وانتقد ظريف خطوة الولايات المتحدة على "تويتر" واعتبر أنه تم توقيتها لدعم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عشية انتخابات الثلاثاء في إسرائيل.

وكتب في تغريدة "هدية خاطئة أخرى عشية الانتخابات إلى نتنياهو، ومصيبة خطيرة أخرى للولايات المتحدة في المنطقة".

وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في وقت سابق، الاثنين، عن إدراج الحرس الثوري الإيراني رسمياً على قوائم الإرهاب في الولايات المتحدة، بعد يومين من تسريبات إعلامية مهدت إلى الخطوة، التي تعتبر الأولى من نوعها تجاه جيش نظامي لدولة أخرى.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قد أعلن اليوم رسميا إدراج الحرس الثوري الإيراني، بما في ذلك فيلق القدس للمهام الخاصة التابع له، على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية وذلك بالتوافق مع المادة 219 لقانون الهجرة والمواطنة.

وأضاف ترمب أن "هذه الخطوة غير المسبوقة التي تم اتخاذها بقيادة وزارة الخارجية، تعترف بالحقيقة المتمثلة في أن إيران دولة ممولة للإرهاب"، واتهم في البيان الحرس الثوري "بالمشاركة في الأنشطة الإرهابية وتمويلها وتمريرها بشكل نشط كأداة لسياسة السلطات الإيرانية".

وشدد الرئيس الأميركي على أن "الحرس الثوري الإسلامي الإيراني يمثل الأداة الأساسية للحكومة الإيرانية لإدارة وتنفيذ حملة الإرهاب العالمية".

وأوضح ترمب أن إدراج الحرس الثوري في قائمة الإرهاب الأميركية "سيكون السابقة الأولى لتصنيف الولايات المتحدة جزءا من حكومة أخرى تنظيما إرهابيا أجنبيا".