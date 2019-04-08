"ماهان" الإيرانية تربط كاراكاس بطهران في رحلة مباشرة

بدأت ثاني أكبر شركة طيران إيرانية رحلات جوية مباشرة إلى فنزويلا، حيث يرتبط البلدان بعلاقات وثيقة لمواجهة العقوبات الأميركية.

وقالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا" إن أول رحلة لشركة "ماهان" إلى فنزويلا غادرت طهران اليوم الاثنين وعلى متنها وفد من وزارة الخارجية.

وأدرجت الولايات المتحدة شركة "ماهان" ضمن القائمة السوداء عام 2011 بعد اتهامها بتقديم الدعم لفيلق القدس، وحدة النخبة في الحرس الثوري الإيراني.

وأوقفت شركة الطيران مؤخراً رحلاتها إلى ألمانيا وفرنسا بسبب العقوبات الأميركية المفروضة عليها لنقلها مقاتلين وعتادا عسكريا إلى سوريا لدعم بشار الأسد.

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وأعاد الرئيس دونالد ترمب فرض عقوبات صارمة على إيران بعد الانسحاب من الاتفاق النووي لعام 2015 العام الماضي، كما عزز العقوبات المفروضة على فنزويلا للضغط على الحكومة لتسليم السلطة للمعارضة.

وعبّرت طهران مراراً عن دعمها لكاراكاس أمام المعارضة المدعومة من الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة "مهر للأنباء" عن رضا جعفر زاده المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الإيرانية قوله إن الخط الجوي الجديد بدأ العمل في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، مضيفاً أن الطائرة ستقل مسؤولين بوزارة الخارجية إلى كاراكاس.

وأضاف جعفر زاده أن وفدا من "ماهان" سيسافر أيضا إلى كاراكاس لمناقشة تسيير رحلات منتظمة بين البلدين. وستستغرق الرحلة المباشرة دون توقف بين طهران وكاراكاس 16 ساعة.

وتملك "ماهان" التي تأسست عام 1992 كأول شركة طيران إيرانية خاصة، أكبر أسطول طائرات في البلاد.