إيران تحذر الجيش الأميركي من "رد صارم"

حذر رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، القوات الأميركية في المنطقة من رد "صارم" بعد يوم من تصنيف واشنطن الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.

ونقلت وكالة أنباء فارس عن الميجر جنرال محمد باقري قوله "الجمهورية الإسلامية وأمتها القوية المهيبة لن تسكت بالتأكيد على هذا القرار الأحمق. إذا ارتكبت القوات الأميركية في غرب آسيا... أي خطأ فسوف نرد بصرامة".

بدوره، رفض قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري تصنيف واشنطن قوته منظمة إرهابية، وقال الثلاثاء إن الحرس سيزيد قدراته العسكرية.

ونقل التلفزيون الإيراني عن جعفري قوله "هذه الخطوة الأميركية مضحكة تماماً لأن الحرس الثوري في قلوب الشعب.. الحرس الثوري سيزيد قدراته الدفاعية والهجومية في العام المقبل".

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، صنف الاثنين الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، في خطوة غير مسبوقة.