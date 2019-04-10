سقوط مروحية عسكرية إيرانية.. وأنباء عن مقتل شخصين

أفادت وسائل إعلام إيرانية بسقوط وتحطم مروحية تعود لقوات الأمن الداخلي، الذين يتولون مهمة حراسة الحدود على أطراف مدينة أرومية بمحافظة أذربيجان الغربية، شمال غربي إيران.

وتضاربت الأنباء حول عدد القتلى بينما تحدثت وكالة "ركنا" عن مقتل شخصين.

بينما ذكرت وكالة "فارس" وفاة شخص وجرح 4 آخرين.

وقالت "فارس" نقلا عن شهود عيان أن المنطقة مغطاة بالثلوج إلى 6 أمتار ولا يوجد منفذ أرضي إلى منطقة تحطم المروحية لكن تم تأكيد وفاة ضابط من قبل المصادر المحلية، بينما أصيب الطيار بجروح وتم نقله إلى المستشفى.

بدوره أعلن المتحدث باسم إدارة الطوارئ في إيران أن المروحية سقطت في الساعة 11:58 بالتوقيت المحلي، في منطقة ديزج مرغور، في جبال دالامبر على أطراف أرومية.

وقال إن الحصيلة الأولية كانت 4 مصابين، بينما لم يعلن عن أسباب تحطم المروحية.

تهالك الأسطول الجوي

وكثرت خلال الأشهر والسنوات الأخيرة، حوادث سقوط المروحيات والطائرات خاصة العسكرية منها في إيران بسبب تهالك الأسطول الجوي الإيراني.

وفي شهر فبراير الماضي، أسفر حادث سقوط وتحطم طائرة تدريبية عن مقتل الطيار ومتدرب في منطقة كاشمر، في محافظة خراسان شمال شرقي إيران.

كما تحطمت طائرة شحن عسكرية إيرانية نوع بوينغ 707، في كرج غرب العاصمة طهران، في يناير الماضي، وقتل 15 من طاقمها وجرح الطيار.

وبالرغم من أن إيران تخصص ميزانيات كبيرة للإنفاق العسكري، إلا أنها تواجه صعوبات كبيرة في تحديث طائرات سلاحها الجوي المتهالك، نتيجة العقوبات الأميركية والدولية التي فرضت عليها بسبب برنامجها النووي المثير للجدل، خلال الأعوام الماضية، وكذلك العقوبات الجديدة المفروضة على برامجها التسليحية والصاروخية.