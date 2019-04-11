إيران تعاقب عضو مجلس مدينة أصفهان بسبب إنستغرام

مُنع عضو في مجلس مدينة أصفهان في إيران من حضور اجتماعات المجلس لمدة 6 أشهر، بسبب منشور له عبر إنستغرام عبر فيها عن تعاطفه مع الأقلية البهائية.

وكان مهدي مقدري قد نشر عبر حسابه في "إنستغرام" في سبتمبر الماضي منشورا عبر خلاله عن تأييده لشخصين في مدينة شيراز تم اعتقالهما بسبب تنديدهما باحتجاز العديد من البهائيين لمجرد معتقداتهم.

وكان أحد هؤلاء مهدي حجتي وهو عضو في مجلس مدينة شيراز، والآخر رجل دين شيعي، انتقدا الحملة الأمنية الواسعة ضد البهائيين.

وكان حجتي كتب عبر حسابه على موقع "تويتر" في سبتمبر الماضي قائلاً: "في الأيام العشرة الماضية، طرقت العديد من الأبواب من أجل إطلاق سراح صديقين بهائيين من السجن، دون نتيجة".

وأضاف: "طالما واجهنا الأعداء الخارجيين، فإن جيلنا عليه واجب إصلاح الإجراءات القضائية وغيرها من الإجراءات التي تعرض العدالة الاجتماعية للخطر".

وكان مقدري عضو في مجلس مدينة أصفهان قد عبر عن دعمه لحجتي في ذلك الوقت، لكن القضاء الإيراني استدعاه للدفاع عن موقفه حيث قررت المحكمة في 10 أبريل منعه من حضور اجتماعات مجلس المدينة لمدة ستة أشهر وسيبقى تحت "مراقبة" المحكمة خلال هذا الوقت.

وكانت السلطات اعتقلت عضوا في مجلس مدينة شيراز في سبتمبر الماضي، بتهمة "حماية طائفة البهائيين".

ولا تعترف إيران بالبهائيين كأقلية دينية، ودوما ما يحرض المشتددون ضدهم، ويستغلون كل الفرص لاضطهادهم حيث قُبض على مئات البهائيين وأُعدم بعضهم وأُغلقت محالهم التجارية خلال السنوات الأربعين الماضية.