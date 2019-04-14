حصيلة فيضانات إيران 76 قتيلاً وأضرار بملياري دولار

تسببت الفيضانات التي تجتاح إيران منذ شهر تقريباً بمقتل 76 شخصاً وبأضرار تقدر بحوالي ملياري و250 مليون دولار أميركي، وفق تقديرات رسمية جديدة نشرت الأحد بينما لا يزال شرق البلاد في حالة تأهب.

وقال "معهد الطب الشرعي الوطني" في بيان نشر على موقعه: "ارتفع عدد القتلى إلى 76 قتيلا بمقتل خمسة أشخاص جراء الفيضانات" في مقاطعة الأهواز وآخر في محافظة إيلام.

وتقع الأهواز وإيلام في الجنوب الغربي، وكانتا آخر منطقتين تغمرهما الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي تنهمر على إيران منذ 19 آذار/مارس.

واضطُرت هذه الأجواء العاصفة السلطات إلى إجلاء مئات الآلاف من الأشخاص.

وهطل السبت مزيد من الأمطار على شرق البلاد الصحراوي بمعظمه، في حين بقي الإنذار من الفيضانات سارياً الأحد في هذه المناطق.

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ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن وزير الداخلية عبد الرحمن فضلي قوله أمام مجلس الشورى الأحد إن 25 من أصل 31 محافظة في البلاد وأكثر من 4000 قرية في مختلف أنحاء البلاد تأثرت بالفيضانات.

وأوضحت أن الأضرار تراوحت بين 300 ألف مليار و350 ألف مليار ريال (حوالي ملياري و250 ألف دولار).

وخلال الجلسة نفسها المخصصة لمناقشة الوضع، أخبر وزير النقل والتنمية الحضرية محمد إسلامي النواب أن "أكثر من 14 ألف كيلومتر من الطرق" تضررت وأن "725 جسراً.. دمرت بالكامل". كما مني القطاع الزراعي بأضرار كبيرة.

وقالت رئيسة الأرصاد الجوية الوطنية سحر تاجبخش إن الفيضانات ترجع إلى "تغير المناخ والاحتباس الحراري"، ولا تعني بالضرورة نهاية الجفاف المزمن الذي تعاني منه إيران، وفق ما نقلت عنها وكالة أنباء "إسنا" شبه الرسمية.