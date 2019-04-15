خامنئي يرفض إغاثة ضحايا الفيضانات من صندوق التنمية

عارض المرشد الإيراني، علي خامنئي، مقترحا للرئيس حسن روحاني، بتخصيص مبالغ من أموال صندوق التنمية الوطنية لمساعدة ضحايا الفيضانات في جنوب غرب البلاد.

ورفض المرشد الأعلى المقترح قائلاً: "على الحكومة أن توفر تكلفة الأضرار من الأرصدة والموارد الأخرى وبطرق أخرى، وإذا كانت بقية الطرق مسدودة وغير متاحة حينها سنوافق على هذا الطلب".

وكان خامنئي وافق عام 2017 على تخصيص 2.5 مليار دولار لتعزيز القواعد العسكرية والدفاعية والتي خصص 60% منها آنذاك للحرس الثوري الإيراني كما وافق على تخصيص 1.5 مليار في أواخر عام 2018 لنفس الغرض، حسب مصادر إيرانية.

ورداً على طلب روحاني قال خامنئي: "كما تعلمون لا يمكن استخدام صندوق التنمية الوطنية إلا في حال نفاد الإمكانيات والوسائل المتاحة الأخرى، لذلك نؤكد على أن تقوم الحكومة على نحو عاجل بتخصيص ميزانية من الموارد الأخرى مثل تخصيص نسبة من ميزانية البنوك أو ميزانية إدارة التأمين لتغطية تكلفة الأضرار الناتجة عن الفيضانات".

وفقد أكثر من 500 ألف مواطن إيراني بيوتهم وأموالهم إثر الفيضانات ويعيشون في العراء تحت ظروف قاسية في ظل أداء حكومي ضعيف في التعامل مع الأزمة.