إنستغرام يحذف صفحات خامنئي وسليماني وقادة الحرس الثوري

حظر موقع إنستغرام للتواصل الاجتماعي مساء الثلاثاء، الصفحة الإنجليزية للمرشد الإيراني علي خامنئي.

كما حظر الموقع في وقت سابق الثلاثاء، صفحات الحرس الثوري الإيراني بما فيها صفحة قاسم سليماني، قائد قوة القدس، التابعة له، عقب تصنيف الولايات المتحدة له "كمنظمة إرهابية أجنبية".

كما تم حظر صفحات كل من باقر قاليباف و حسين سلامي، القياديين في الحرس الثوري، بالإضافة إلى صفحة عزت الله ضرغامي، القيادي في الحرس والرئيس السابق لهيئة الاذاعة والتلفزيون الإيرانية وابراهيم رئيسي رئيس السلطة القضائية.

ومع بدء سريان قرار الإدارة الأميركية تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية، الاثنين، اختفت صفحات سليماني والحرس الثوري من موقع إنستغرام، التزاما من الشركة بتطبيق العقوبات على هذه المنظمة.

وتم حظر صفحة سليماني في إنستغرام عدة مرات في الماضي بسبب محتواها الذي ينتهك قواعد الشركة.

وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، وصف سليماني في كلمة له الأسبوع الماضي، بأنه "إرهابي متورط بدماء الأميركيين"، مؤكدا أن الحرس الثوري قتل أكثر من 600 جندي أميركي"، بينما كان يناقش الخيارات التي يمكن للحكومة الأميركية أن تعاقب بها إيران بسبب أنشطتها المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط.

وقال بومبيو خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "قاسم سليماني متورط بدماء الأميركيين، وكذلك القوة التي يقودها". وأضاف: "أميركا مصممة في كل مرة على معاقبة كل منظمة أو مؤسسة أو أفرادًا أودوا بحياة الأميركيين، إنها مسؤوليتنا".

كما أفاد ناشطون بإغلاق الصفحات المنسوبة إلى اللواء محمد علي جعفري، قائد الحرس الثوري، والجنرال حسين سلامي، نائب قائد الحرس، والعميد محمد باكبور، قائد القوة البرية في الحرس، واللواء العميد موسى كمالي، رئيس ادارة الموارد البشرية في رئاسة أركان القوات المسلحة.