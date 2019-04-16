سفير إيران بالدوحة يدعو لتشكيل حلف بين إيران والعراق وقطر

دعا السفير الإيراني لدى الدوحة إلى تشكيل تحالف ثلاثي بين إيران وقطر والعراق لمواجهة الضغوط الأميركية على المنطقة على حد وصفه.

فبحسب السفير الإيراني لدى الدوحة محمد علي سبحاني فإن قطر والعراق ينبغي عليها الانخراط في تحالف في وجه الولايات المتحدة.

هذه التصريحات جاءت من قلب العاصمة القطرية حيث كان الدبلوماسي الإيراني يحضر مؤتمرا حول فرص الاستثمار جنوب إيران.

ويرى سبحاني في هذا التحالف مهربا مما وصفه بتحالف مضاد تقوده الولايات المتحدة ودول خليجية يستهدف بلاده ويحظى بقدرات مالية هائلة تتيح له ممارسة مختلف الضغوط على طهران.

لكنّ آمال السفير الإيراني قد لا تتحقق، على الأقل بالكامل.

فالعراق أعلن عن موقف رسمي يرفض الانضمام في أي تحالفات إقليمية ويسعى لعلاقات جيدة مع الأطراف كافة.

بل إن رئيس وزرائه عادل عبد المهدي الذي يستعد لزيارة السعودية يشدد في أكثر من موقف على الالتزام بسياسة النأي بالنفس في التجاذبات الإقليمية.

وفي ظل هذا الموقف العراقي تظل الدوحة الشريك الأبرز في هذا التحالف الثنائي.. وهي التي عززت من علاقاتها بإيران على مختلف المستويات في السنوات الأخيرة.