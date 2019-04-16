طهران ترد على واشنطن.. قانون يصنف قوات أميركا إرهابية

وافق النواب في إيران بأغلبية على مشروع قانون يصنف القوات الأميركية في الشرق الأوسط بأنها إرهابية، بعد يوم من قيام الولايات المتحدة بوضع قوات الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب.

وقال التلفزيون الرسمي الإيراني إن وزير الدفاع، الجنرال أمير حاتمي، قدم مشروع القانون الذي يخول الحكومة بالتصرف بحزم ردا على "الأفعال الإرهابية" للقوات الأميركية. ويطالب السلطات باتخاذ إجراءات "قانونية وسياسية ودبلوماسية" لتحييد الخطوة الأميركية بتصنيف الحرس الثوري إرهابيا، دون الإسهاب في تفاصيل.

وذكر التقرير الإخباري أن 204 نواب وافقوا على القانون، من بين 207 نواب حضروا جلسة الثلاثاء في غرفة البرلمان المكونة من 290 مقعدا. وصوت نائبان ضد مشروع القانون بينما امتنع نائب واحد عن التصويت.

ووضعت واشنطن، الحرس الثوري على قائمة الإرهاب، ودخل القرار حيز التنفيذ، الاثنين، وهي أول مرة على الإطلاق يوضع فيها جيش حكومة أخرى على قائمة الإرهاب.

وتهدف أميركا إلى فرض عقوبات على القوة شبه العسكرية النافذة في إيران.