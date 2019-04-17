إيرانية فازت بالملاكمة في فرنسا.. وأمرت طهران باعتقالها

أعلنت الممثلة الشخصية لصدف خادم، التي باتت يوم السبت الماضي أول امرأة إيرانية تخوض نزالاً رسمياً في رياضة الملاكمة، الأربعاء، أن الملاكمة الإيرانية ألغت عودتها إلى طهران عقب صدور أمر اعتقال بحقها في بلادها.

وقالت كلارا دالاي، الممثلة الشخصية لخادم، لـ"رويترز" إن أمر اعتقال صدر أيضاً بحق المواطن الفرنسي مهيار مونشيبور المولود في إيران وبطل العالم السابق في وزن الديك، والذي نظم النزال في غرب فرنسا وكان يخطط للعودة إلى إيران مع خادم هذا الأسبوع.

ويوم السبت الماضي، فازت صدف خادم على منافستها الفرنسية آن شوفان في نزال للهواة.

وعادت خادم (24 عاماً)، والتي كانت في باريس يوم الاثنين الماضي، إلى مدينة بواتييه التي يقيم فيها مونشيبور.

ولم يصدر أي تعليق فوري من وزارة الخارجية الفرنسية بشأن المسألة.

وقال متحدث باسم السفارة الإيرانية في باريس إنه تلقى طلباً لتأكيد صدور أمر اعتقال إضافة للتعليق على قرار خادم ومدربها بعدم العودة إلى إيران. ولم يدل المتحدث بأي تعليقات إضافية.

وتمر العلاقات الفرنسية- الإيرانية بمرحلة من التوتر عقب تعليقات صدرت عن السفير الفرنسي في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي حول البرنامج النووي الإيراني ما أثار رد فعل غاضباً من طهران.

وذكر الاتحاد الإيراني للملاكمة يوم الاثنين أنه لم ينظم أي مباريات للسيدات ولن يتحمل أي مسؤولية عن أي ملاكمات يتنافسن بشكل فردي. وأضاف أن المرأة الايرانية "يجب أن ترتدي الحجاب أثناء مشاركتها في أي منافسات داخل البلاد وخارجها".