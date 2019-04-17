طائرة إغاثة تحمل مساعدات سعودية إماراتية تتجه لإيران

أرسل الهلال الأحمر الإماراتي طائرة إغاثة إلى طهران لمساعدة المتضررين من الفيضانات، في إطار المبادرة السعودية الإماراتية المشتركة للتخفيف من معاناة المواطنين الإيرانيين المتضررين جراء السيول.

وبحسب ما جاء على وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، سيرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي "طائرة إغاثة إلى طهران على متنها 95 طنا من الاحتياجات الإنسانية الضرورية لمساندة المتأثرين من السيول في إيران وذلك في إطار المبادرة الإماراتية السعودية المشتركة للتخفيف من معاناة المواطنين الإيرانيين المتضررين جراء السيول والفيضانات المدمرة التي شهدتها إيران مؤخراً".

ورافق الطائرة وفد من هيئة الهلال الأحمر لإيصال المواد الإغاثية التي تتضمن كميات كبيرة من المواد الغذائية والخيام ومستلزمات الإيواء.

كانت الهيئة قد "كثفت اتصالاتها بالساحة الإيرانية للوقوف على تداعيات كارثة السيول على السكان المحليين هناك والتعرف على أهم احتياجاتهم في هذه المرحلة، وبناء عليه تم التركيز على الغذاء ومستلزمات الإيواء في الوقت الراهن"، حسب البيان.

موضوع يهمك وجه مسؤول إيراني تهمة جديدة ضد المملكة العربية السعودية، وزعم أن السعودية سمحت للجراد بمهاجمة المحافظات الإيرانية... مسؤول إيراني: السعوديون أطلقوا علينا الجراد إيران

وقالت الهيئة في بيان لها إن عملياتها الإغاثية في إيران تأتي امتدادا لنهج دولة الإمارات في "لوقوف إلى جانب المتأثرين من الأزمات الإنسانية والكوارث الطبيعية في كل مكان وأي زمان دون النظر لأي اعتبارات غير إنسانية".

وأشارت هيئة الهلال الأحمر في بيانها إلى أن "المبادرة الإماراتية - السعودية المشتركة تعد نقلة نوعية في جهود الجانبين في المجال الإنساني ومن شأنها أن تحدث فرقا في جهود الإغاثة الجارية حاليا لتحسين الظروف التي يمر بها المتأثرون في المناطق الإيرانية المتضررة، وتسهم في تعزيز قدرة الأهالي هناك على تجاوز أوضاعهم الراهنة".

وأكدت الهيئة أنها "لن تدخر جهدا في سبيل الوقوف إلى جانب المواطنين الإيرانيين المتضررين من السيول والفيضانات الأخيرة".

ويحتاج مليونا إيراني تضرروا من الفيضانات التي أسفرت عن 76 قتيلا على الأقل في مختلف أنحاء البلاد منذ آذار/مارس، إلى مساعدة إنسانية، كما أعلنت الاثنين منظمة الهلال الأحمر غير الحكومية.

ووصف الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر، الفيضانات بأنها "أكبر كارثة في إيران منذ أكثر من 15 عاما".