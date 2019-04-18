الحرس الثوري يستعرض "إس 300".. وروحاني يشيد

عرضت إيران، الخميس، صواريخ "إس 300" الروسية خلال استعراض عسكري بمناسبة "يوم الجيش" في طهران، بحضور الرئيس الايراني حسن روحاني الذي أشاد بالحرس الثوري واعتبر أن تصنيف أميركا لهذه القوات كمنظمة إرهابية عالمية "إعلان قبيح".

ووفقاً لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) فقد دعا روحاني كل الشعب الإیراني إلى الوقوف مع الحرس الثوري ودعمه، قائلاً إن "الإدارة الأميركية غاضبة من الحرس الثوري وحزب الله والحشد الشعبي وأي قوة لا تخضع لها".

وقال إنهم "مخطئون إذا تصوروا بأن الحرس الثوري هو مجرد جزء من القوات المسلحة بل إن حضوره واسع في جميع مفاصل البلاد".

وأضاف الرئيس الإيراني أن القوات المسلحة في إیران لیست ضد دول المنطقة ولا ضد مصالحها وإنما تدافع عن المنطقة لمواجهة المعتدين".

وبالإضافة إلى صواريخ إس 300، استعرضت إيران منظومات صواريخ "تلاش" و"صياد 2" و"صياد 3" التي تقول إنها طورتها مؤخراً.

ولا تزال الدول الأوروبية والولايات المتحدة تضغط باتجاه استصدار قرار أممي ضد برنامج الصواريخ الإيراني المثير للجدل حيث اعتبرت هذه الدول اختبارات طهران الباليستية الأخيرة انتهاكا لقرار مجلس الأمن 2231 الصادر عام 2015 والذي يقضي بتجميد أنشطة إيران الصاروخية.