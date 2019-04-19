شاحنة إيرانية من تركيا إلى بلغاريا.. محملة بالهيروين

أعلن مسؤولو الجمارك البلغارية الخميس أنهم صادروا أكثر من 288 كيلوغراما من الهيروين مخبأة في شاحنة قادمة من إيران.

وأكدت وكالة الجمارك البلغارية، بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس أن كمية الهيروين التي تم ضبطها على حدود بلغاريا هي الأكبر هذا العام.

وقالت النيابة الإقليمية في هاسكوفو في بيان إنها أوقفت رجلين هما سائق الشاحنة الإيراني وآخر تركي، وقد وجهت إليهما تهمة تهريب المخدرات ويواجهان أحكاما بالسجن من 15 إلى 20 عامًا.

ووضعت المخدرات في 144 عبوة مخبأة داخل أرضية وسقف آلة رش الطلاء التي نقلت داخل الشاحنة.

وتم العثور على السيارة عندما تم تصويرها بالأشعة السينية عند دخول بلغاريا من تركيا عند نقطة التفتيش الحدودية Kapitan Andreevo جنوب شرق البلاد يوم الأحد الماضي، ولكن تم الإعلان عن ضبط المخدرات أمس الخميس.

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وشهدت بلغاريا التي تقع على طريق ما يسمى بالمخدرات في منطقة البلقان من الشرق الأوسط إلى أوروبا الغربية، زيادة في مضبوطات الهيروين على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وعام 2018، صادرت وكالة الجمارك ما مجموعه 994 كيلوغراما من الهيروين على حدود البلاد، بزيادة قدرها 13 في المئة عن عام 2017.

وكانت أكبر كمية من الهيروين تزن أكثر من 712 كيلوغراما تم العثور عليها في شاحنتين إيرانيتين كانتا متجهتين إلى النمسا في أكتوبر.

شبكة "فيلق القدس" لتهريب المخدرات

يذكر أنه في أبريل/نيسان 2017، كشفت مصادر في القضاء الإيطالي أن "فيلق القدس" المكلف بتنفيذ العمليات الخارجية للحرس الثوري الايراني يدير شبكات لتهريب المخدرات ونشرها في أوروبا عن طريق عصابات منظمة، حيث تمكنت السلطات في روما من تفكيك شبكة مكونة من 9 أشخاص ينتمون لميليشيات "الحشد الشعبي" العراقية يقودهم ضابط بفيلق القدس، يدعى غلام رضا باغباني.

وبدأت عمليات رصد متابعة هذه العصابة منذ عام 2014 حيث اكتشفت السلطات بأنهم كانوا يجلبون المخدرات من إيران إلى العراق ومن ثم إلى تركيا ومنها إلى إيطاليا عبر شاحنات عن طريق البحر، حيث تصل إلى ميناء تريستيا الايطالي في نهاية المطاف ومن هناك توزع إلى مختلف الدول الأوروبية.

ولا تقتصر عمليات تهريب المخدرات الإيرانية على أوروبا فحسب، بل كشفت تقارير سابقة كيف تقوم عصابات لبنانية مقربة من ميليشيات "حزب الله" في تهريب المخدرات لصالح الحرس الثوري الإيراني إلى بعض بلدان أميركا اللاتينية مثل الأرجنتين والبرازيل.