رئيس وزراء باكستان في إيران وسط أجواء توتر

بدأ رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، الأحد، زيارته الرسمية الأولى لإيران، بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي في هذا البلد.

وهبطت طائرته في مشهد، ثاني المدن حيث ضريح الإمام الرضا.

ومن المقرر أن يتوجه خان إلى طهران مساء الأحد، ويلتقي الرئيس حسن روحاني ومسؤولين آخرين، الاثنين.

وتأتي الزيارة التي تستمر يومين غداة تصريحات وزير الخارجية الباكستاني بأن المسلحين الذين قتلوا 14 من القوات العسكرية والأمنية الباكستانية في بلوشستان، الخميس، كانوا من الانفصاليين البلوش الذين انطلقوا من إيران.

وقال الوزير شاه محمود قرشي إن لدى باكستان أدلة على أن المهاجمين لديهم "معسكرات تدريب وقواعد لوجستية داخل المناطق الحدودية الإيرانية المحاذية لباكستان".

وفي شباط/فبراير، أعلنت إيران أن التفجير الانتحاري الذي أدى إلى مقتل 27 من الحرس الثوري في محافظة سيستان-بلوشستان المجاورة لباكستان ارتكبه باكستاني.

وأعلنت جماعة "جيش العدل" المسلحة التي تشكلت عام 2012، وتعتبرها طهران "إرهابية"، مسؤوليتها عن الهجوم.

وتؤكد طهران أن هذه المجموعة تنشط خصوصا انطلاقا من قواعد داخل باكستان.

وتشهد محافظة سيستان-بلوشستان صدامات دامية بين الشرطة والانفصاليين البلوش أو الجماعات المسلحة. وغالبية سكانها من المسلمين السنة من عرقية البلوش، في بلد غالبيته العظمى شيعية.