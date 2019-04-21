في عواصم عالمية.. عرب الأحواز يتذكرون إسقاط حكمهم

تظاهرت الجاليات الأحوازية في عواصم مختلفة في أوروبا وكذلك في أستراليا، في ذكرى إسقاط الحكم العربي في الإقليم الذي كان يطلق عليه حينها عربستان وتتعدد اليوم الأسماء من عربستان إلى الأحواز والأهواز مرورا بخوزستان وهو الاسم الرسمي الذي يرفضه العرب.

وترى تيارات واسعة بأن الإقليم كان يتمتع باستقلال كامل ويحكم الأمير خزعل الكعبي فتطالب باستعادة الحكم العربي المستقل من جديد وترى أطياف أخرى أن الشيخ خزعل كان يحظى بحكم محلي شبه مستقل بصلاحيات كبرى إلا أن الشاه رضا بهلوي أسقط الحكم العربي في عام 1925 وضم الإقليم بسلطة شديدة المركزية استهدفت الهوية العربية ويطالبون بحكم فدرالي للعرب وجميع الشعوب غير الفارسية ولكن هذا لم يمنع أن يجتمع الجميع في ذكرى ذلك الحدث الذي يصفونه بالنكبة.

وبهذه المناسبة شارك أبناء الجاليات في المنفى منددين بسياسات النظام الديني الحاكم التي يعتبرونها امتداداً لسياسات الاضطهاد القومي والتمييز العنصري الممارس منذ حقبة الشاه.

وفي العاصمة البريطانية لندن، تظاهر السبت جمع من الأحوازيين، في ساحة الطرف الأغر، وساروا نحو مكتب رئيسة الوزراء وتوقفوا أمام البرلمان البريطاني وهم يهتفون تضامنا مع أبناء شعبهم في الداخل.



وأعلن المتظاهرون عن تضامنهم مع القرى والبلدات التي ضربتها الفيضانات وقالوا إنها جريمة حدثت من خلال فتح السدود وافتعال الفيضانات التي أدت إلى تهجير نصف مليون مواطن عربي من مساكنهم وأراضيهم.

وفي هولندا، تظاهر حشد من الأحوازيين وأبناء الجاليات العربية المناصرين لقضيتهم أمام مبنى البرلمان الهولندي في مدينة لاهاي، ودانوا القمع الإيراني من إعدامات واعتقالات واغتيالات وتهجير وتفقير وسيول مفتعلة استهدفت كل ما هو حي من إنسانٍ وحيوانٍ ونبات، بحسب البيان الختامي للمظاهرة.

كما ناشد متظاهرون من أبناء الجالية في مدن أخرى دول الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والمنظمات والمؤسسات والهيئات المختصة للتدخل للحدِ مما وصفوها بالجرائم الممنهجة تجاه الشعب العربي الأحوازي.

وفي أستراليا، تظاهر أبناء الجالية أمام السفارة الايرانية في كانبيرا، ونددوا بممارسات النظام الإيراني.

كما قدم بعض الشبان عرضاً مسرحياً حول سياسة الاستيطان الإيراني في إقليمهم العربي ومحاولة تغيير التركيبة الديمغرافية للسكان لصالح المهاجرين غير العرب.

‎كما تحدثت ناشطات عن فاعلية دور المرأة ونشاطها في إبراز القضية الأحوازية من خلال الحضور الفعال في مختلف المجالات.

وناشد المتظاهرون المجتمع الدولي الضغط على إيران من أجل وقف الإعدامات والاعتقالات والسياسات القمعية ضد الشعب العربي في الإقليم الذي يقع في جنوب غرب إيران ويؤمّن لإيران إيراداته من النفط والغاز.