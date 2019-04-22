أميركا: 10 ملايين دولار مقابل معلومات حزب الله المالية

عرضت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الاثنين، مكافأة تقدر بـ10 ملايين دولار لكل من يدلي بمعلومات من شأنها عرقلة تمويلات حزب الله اللبناني.

وقالت وزارتا الخارجية والخزانة إن النقود ستدفع لمن يدلي بمعلومات مثل أسماء المتبرعين لحزب الله ومموليه أو سجلات بنكية أو إيصالات جمارك أو دليل على تعاملات عقارية.

والمكافآت سيقدمها برنامج "مكافآت العدالة" الذي يقدم نقوداً في العادة مقابل معلومات تؤدي إلى تحديد مواقع إرهابيين مطلوبين.

وهذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها البرنامج لاستهداف شبكة مالية.

ومنذ بدايته عام 1984، قدم برنامج "مكافآت العدالة" ما يزيد على 150 مليون دولار لأكثر من 100 شخص قدموا معلومات عن إرهابيين أو منعوا وقوع هجمات إرهابية.

موضوع يهمك قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعدم منح إعفاءات لاستيراد النفط الإيراني ابتداء من الشهر المقبل يمتاز بعدة خصائص،... ترمب يواجه التصرفات الإيرانية ويريد إخراجها من المنطقة أميركا

في سياق متصل، أكدت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان الاثنين، أن واشنطن تسعى لقطع تدفق المال الإيراني على حزب الله اللبناني.

كما جاء في بيان الخارجية أن "مداخيل حزب الله تصل إلى نحو مليار دولار سنوياً تتأمن عبر الدعم المالي المباشر الذي تقدمه إيران، والمبادلات والاستثمارات الدولية، وعبر شبكة من المانحين ونشاطات تبييض أموال".

ومن بين الممولين المفترضين لحزب الله الذين تريد واشنطن معلومات عنهم، أوردت وزارة الخارجية أسماء أدهم طباجة ومحمد ابراهيم بزي وعلي يوسف شرارة. والثلاثة حالياً على اللائحة السوداء الأميركية "للإرهابيين الدوليين".

من جهتها، شددت الخزانة الأميركية على أن "إيران تستخدم الإرهاب كأداة أساسية لتسيير الدولة"، بينما "حزب الله يحاول التخفي وراء قناع الدفاع عن لبنان"، مؤكدة أنها ستواصل الضغط على إيران ووسطائها في المنطقة.