إيران تصنف القیادة المرکزية الأميركیة "إرهابية"

قرر البرلمان الإيراني، الثلاثاء، تصنیف قوات القیادة المرکزية الأميركیة "سنتكوم" والقوات والمنظمات والمؤسسات التابعة للقیادة، على أنها "إرهابیة".

وصادق نواب البرلمان في جلسة علنیة انعقدت، الثلاثاء، لدراسة "مشروع إجراء الرد بالمثل حیال الممارسة الأميركية ضد الحرس الثوري"، علی المادة 1 للمشروع بـ 173 صوتاً مؤیداً مقابل أربعة أصوات معارضة و11 صوتاً ممتنعاً عن التصویت من أصل 215 نائباً.

کما صوت النواب علی المادة 2 للمشروع بـ168 صوتاً موافقاً و5 أصوات معارضة وامتناع 8 آخرین عن التصویت من أصل 210 نواب. وفق هذه المادة من المشروع تتكلف الحكومة بالرد بالمثل والحازم تجاه الإجراءات التي وصفها البرلمان بـ"الإرهابیة" للقوات الأميركیة، "التي تعرض المصالح الإيرانية للخطر، وذلك استناداً إلی قرارات المجلس الأعلى للأمن القومي"، وفق وسائل إعلام إيرانية رسمية.

يعد هذا التشريع خطوة إضافية بعد أن وافق النواب الإيرانيون الأسبوع الماضي على مشروع قانون يعتبر القوات الأميركية في الشرق الأوسط "إرهابية"، وذلك بعد يوم واحد من سريان تصنيف الولايات المتحدة للحرس الثوري الإيراني جماعة إرهابية.

وأعلنت الولايات المتحدة الاثنين أنها لن تعفي أي دولة من العقوبات الأميركية، إذا استمرت في شراء النفط الإيراني.