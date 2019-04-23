فرنسا: مصممون على الاتفاق النووي

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس مصممة على مواصلة تطبيق الاتفاق النووي مع إيران.

ونقل مراسل "العربية" عن الوزارة أنها ستواصل الجهود "مع الشركاء الأوروبيين كي تجني طهران فوائد من رفع العقوبات طالما واصلت احترام كل التزاماتها النووية".

وقرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنهاء الإعفاءات التي سمح بموجبها لثماني دول بشراء النفط الإيراني، بهدف تحقيق "صادرات صفر" من الخام في هذا البلد، بحسب ما أعلن البيت الأبيض الاثنين.

واعتباراً من مطلع أيار/مايو، ستواجه هذه الدول، الصين والهند وكوريا الجنوبية وتركيا واليابان وتايوان وإيطاليا واليونان، عقوبات أميركية إذا استمرت في شراء النفط الإيراني.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر، أعادت واشنطن فرض عقوبات اقتصادية شديدة على طهران وعلى كل الدول التي لا تلتزمها بعد انسحابها من الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني الذي وقع في 2015.