إيران.. قتيل باشتباكات بين الحرس الثوري ومسلحين أكراد

قتل عضو في الحرس الثوري الإيراني في تبادل لإطلاق النار الثلاثاء في محافظة كردستان، غرب إيران، حسبما ذكرت وكالة "مهر" للأنباء.

وغالبا ما يشتبك الحرس الثوري الإيراني مع الأكراد المعارضين في غرب وشمال غربي البلاد، حيث توجد أحزاب وجماعات مسلحة كردية تريد إقليما فيدراليا لما تقول إنه بهدف إنهاء الاضطهاد القومي والتمييز التي تتعرض له القوميات الكردية والعربية والبلوشية وغيرها.

ووصفت وكالة "مهر " المسلحين بـ "مثيري الشغب المناهضين للثورة" وقالت إنهم فتحوا النار على عناصر من الحرس الثوري في بلدة كامياران، في كردستان.

وتصاعدت وتيرة القمع في كردستان الإيرانية، حيث إن ما يقرب من 100 معارض كردي ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم.

وفي مارس الماضي، قتل ضابط إيراني من حرس الحدود خلال اشتباك وقع مع مجموعة كردية مسلحة في مدينة بانة، على الحدود مع العراق.

وتتخذ الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة مثل الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني ، و"بيجاك" و "كومله" وغيرها، من جبال قنديل على المثلث الحدودي بين إيران والعراق وتركيا في داخل أراضي إقليم كردستان العراق مقرات لها.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد قصف مقرات الأحزاب الكردية بالصواريخ والمدافع في سبتمبر الماضي، ما أدى الى مقتل وجرح 11 شخصا.

كما قامت السلطات الإيرانية بإعدام 6 منهم من السجناء السياسيين الأكراد، وذلك ردا على ما العمليات التي تقوم بها الأحزاب الكردية.