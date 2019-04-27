10 آلاف إيراني لجأوا لأوروبا في 2018

وفقاً لآخر إحصائيات اللجوء والهجرة، منحت الدول الأوروبية حق اللجوء لأكثر من 10 آلاف إيراني خلال عام 2018.

وذكرت شبكة " يورو نيوز"، أنه خلال عام 2018، منحت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 333،400 طالب لجوء، بسبب الحروب في عدة دول مثل سوريا والعراق وأفغانستان وغيرها من دول الشرق الأوسط.

وبالرغم أن إيران لم تشهد حرباً داخلية أو خارجية يعتبر هذا الرقم كبير جداً، بالمقارنة مع سائر الدول، حيث يعزو الإيرانيون أساليب الهجرة لتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية بسبب الفساد المستشري في أجهزة الدولة وسوء الإدارة ونهب المال العام واستحواذ قادة النظام الإيراني على ثروات البلاد.

وتشير الأرقام إلى أن نسبة المهاجرين خلال العام الماضي كانت أقل بنسبة 40٪ عن العام السابق، حيث منح ما يقرب من 533،000 شخص صفة لاجئ من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في عام 2017.

وحسب أرقام الاتحاد الأوروبي، حصل اللاجئون السوريون على أكبر حصة من هذا الرقم في عام 2018 حيث دخل 96100 لاجئ سوري، يليهم الأفغان الذين بلغ عددهم 43500 طالب لجوء ثم العراقيون بتعداد 24600 لاجئ.

واحتل الإيرانيون المرتبة الثامنة بين المهاجرين خلال عام 2018 بتعداد أكثر من 10 آلاف طالب لجوء.

وخلال السنوات الأخيرة، تم القبض على إيرانيين في مطارات عالمية بجوازات سفر مزورة من بلدان أخرى حيث تشهد إيران موجة كبيرة من الهجرة بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والتضييق على الحريات.