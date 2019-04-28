إيران تبث فيديو.. درون للحرس الثوري "فوق" حاملة أميركية

حلقت طائرة مسيرة تابعة للحرس الثوري الإيراني فوق حاملة طائرات أميركية في الخليج، حسب ما أكدت وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم" على موقعها على الإنترنت الأحد.

ونشرت الوكالة تسجيل فيديو لا يحمل تاريخاً، تظهر فيه طائرة بلا طيار زرقاء كتب عليها "أبابيل 3" بالأحرف الفارسية واللاتينية، وهي تقلع من مدرج صحراوي قريب من شاطئ البحر.

وكتبت "تسنيم" أن التسجيل صورته القوة البحرية للحرس الثوري.

وبعد إقلاع الطائرة تظهر لقطات من الجو لسفينتين حربيتين في البحر تابعتين كما يبدو لحاملة طائرات اقتربت منها الكاميرا.

وكتب على سارية السفينة رقم 69 بالأحرف الكبيرة.

وبعد ذلك يعرض التسجيل بشكل معلومات مضافة إلى الصورة تفاصيل عن أرقام عدد من الطائرات المتوقفة على السفينة وبعضها يرى بالعين المجردة، خصوصا طائرتي استطلاع أميركيتين من طراز "أواكس" وبعض المقاتلات "إف 18".

وكانت الولايات المتحدة أعلنت في الثامن من نيسان/أبريل إدراج الحرس الثوري على "لائحة المنظمات الإرهابية الأجنبية".

وردا على ذلك، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في اليوم نفسه أنه بات يعتبر القوات الأميركية المنتشرة في الشرق الأوسط والقرن الإفريقي وآسيا الوسطى "مجموعات إرهابية".