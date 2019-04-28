مقتل شخص وجرح 245 باشتباكات بين مشجعي فريقين إيرانيين

قتل شخص وأصيب 245 آخرون بجروح خلال اشتباكات وقعت في مباراة لكرة القدم مساء الجمعة بين مشجعي فريقي برسبوليس وسباهان، وفق منظمة الطوارئ الإيرانية.

ووفقاً لوكالة "مهر" شبه الحكومية، فقد فتح مسؤولو الفريقين، أثناء المباراة، الحواجز الخطيرة بين الجماهير لدخول الملعب.

وبدأت الاشتباكات بين الجماهير قبيل بداية المباراة في ملعب " آزادي" بالعاصمة طهران، عند الساعة 20:15 بالتوقيت المحلي، لكن الصدامات بين المشجعين وصلت ذروتها مع بداية المباراة.

من جهتها، قالت وسائل إعلام إيرانية إن الاشتباكات وقعت عندما أعطى المنظمون جمهور برسبوليس موقعاً خاصاً بين مشجعي سباهان في الدور الثاني، ما أدى إلى احتجاج قوي من جانب مؤيدي سباهان، الذين قاموا بتكسير مقاعد ملعب آزادي.

وزادت الاحتجاجات وأعمال الشغب من قبل مشجعي سباهان إلى درجة تدخل الوحدات الخاصة من الأمن الداخلي لإسكاتهم، ما أدى لوقوع صدامات بين الطرفين.

وذكرت مواقع إخبارية أنه تم تحطيم حوالي 100 مقعد في الملعب من قبل أنصار سباهان قبل بدء المباراة.

من جانبها، أفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا" بأن أنصار سباهان كانوا متمركزين في الجزء السفلي من الجانب الجنوبي من الاستاد، لكن أنصار برسبوليس بدأوا بهتافات مشينة وشتائم بذيئة ضدهم، الأمر الذي استفزهم فبدأوا بإلقاء الحجارة على مشجعي برسبوليس.

ومع وصول الشرطة وقوات الأمن الخاصة، اشتبك أنصار سباهان معهم، حيث تحول ملعب أزادي إلى ساحة مواجهات عنيفة.

بدوره، أعلن قائد الوحدات الأمنية الخاصة بطهران، سعيد مطهر زاده، عن اعتقال أكثر من 10 أشخاص خلال الاشتباكات في استاد آزادي، مشيراً إلى أنهم أحيلوا إلى الادعاء العام لرفع قضية ضدهم.

كذلك أوضح مطهري زاده أن "الوحدات الخاصة تراقب كل البوابات ومداخل الاستاد ولم تسمح بإدخال شيء إلى الملعب. لكن بما أن المنصات مصنوعة من الإسمنت، فمن السهل تكسيرها، حيث قام بعض المشجعين بتكسير قطع الإسمنت وإلقائها على جمهور الطرف الآخر".

وأضاف أن "عدداً من عناصر الشرطة والقوات الخاصة أصيبوا أيضاً بجروح خلال الاشتباكات".