إيران للأوروبيين: تحملوا معنا ثمن الاتفاق النووي

دعا عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية الإيراني، مساء الأحد دول الاتحاد الأوروبي إلى دفع ثمن الاتفاق النووي أيضاً إلى جانب إيران، إذا كان هذا الاتفاق مهمًا فعلاً بالنسبة لهم.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن عراقجي قوله، خلال اجتماعه بأعضاء من مجموعة الصداقة البرلمانية النمساوية: "صبر إيران بدأ ينفد تجاه عدم امتثال الأوروبيين للاتفاق النووي".

وأضاف: "قريبًا سنتخذ إجراء مناسبًا ردًا على القرارات الأميركية، وإيران منحت فترة كافية للأطراف الأخرى لتعويض تبعات خروج أميركا من الاتفاق النووي".

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إلى ذلك، اعتبر عراقجي أن الدعم السياسي الأوروبي للاتفاق النووي المبرم مع إيران في عام 2015 غير كاف.

وقال: "على الدول الأوروبية، إذا كان الاتفاق النووي مهمًا بالنسبة لها أن تدفع ثمن ذلك"، في إشارة إلى ضرورة مواجهة وتحمل العقوبات الأميركية التي يمكن أن تطال الدول التي تتعامل مع إيران.