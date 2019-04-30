بومبيو: نضغط على إيران لتنفيذ المطالب الـ 12

قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة لا تزال تصر على المطالب الـ 12 من النظام الإيراني وتواصل ممارسة الضغوط القصوى لدفع ايران لتنفيذها.

ووفقاً لشبكة "صوت أميركا VOA" فقد أكد بومبيو في كلمة ألقاها أمام "مجلس العلاقات الخارجية الخارجية الأميركي"، الاثنين، في ندوة بعنوان "التحديات العالمية وأولويات السياسة الخارجية الأميركية"، أن "الولايات المتحدة حثت إيران على التعامل مع 12 شرطاً كدولة عادية لكن حتى الآن لم يتم الامتثال لأي من هذه الشروط".

وأضاف: "لقد طلبنا من إيران عدم قتل الناس في أوروبا وعدم دعم قتلة حزب الله".

وطالب وزير الخارجية الأميركي إيران بالكف عن دعم الإرهاب والميليشيات والحروب في المنطقة ووقف حملة الاغتيالات ضد المعارضين الإيرانيين المقيمين في أوروبا وإنهاء قمع احتجاجات الشعب الإيراني.

وقال بومبيو: "وقع الحوثيون على اتفاق في السويد لكنهم نقضوه بطلب من إيران.. لا يمتلك الحوثيون صواريخ، لكن الجمهورية الإسلامية تمنحهم المال والسلاح.. قاسم سليماني وآيات الله متورطون في اليمن".

كما أوضح وزير الخارجية الأميركي أن "حظر شراء النفط من إيران والذي يأتي في إطار ممارسة الضغوط القصوى على النظام، لم يتسبب في ارتفاع سعر النفط العالمي، لكن هذا كان له تأثير على النظام".