روحاني: لدينا 6 طرق لتصدير النفط لا تعرفها أميركا

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أن إيران لديها "6 طرق" لتصدير النفط، وهو أمر "لا يعرفه" الأميركيون على الإطلاق، دون أن يوضح ماهية هذه الطرق.

وقال روحاني في خطاب، الثلاثاء، بحسب ما أفادت وكالة "فارس" الإيرانية "لن نسمح للولايات المتحدة أن تطبق حظر صادرات النفط الإيرانية بشكل عملي".

وأضاف "نحن نحتاج إلى تصدير النفط، والصادرات الإيرانية لا تتم بطريقة واحدة فقط، بل لدينا 6 طرق أخرى لا يعرفها الأميركيون على الإطلاق".

وتابع: "سيرى الأميركيون خلال الأشهر المقبلة أننا سنواصل تصدير النفط".

إلى ذلك، قال روحاني: "لقد تراجعت بعض الدول جراء الضغط الأميركي، الأمر الذي زاد من الضغط الأميركي علينا".

كما أكد أن بيع منتجات النفط والغاز هو المصدر الرئيسي للبلاد لإدخال العملات الأجنبية.

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وكانت الولايات المتحدة أنهت الأسبوع الماضي الإعفاءات الاستثنائية لـ 8 دول من مشتري النفط الإيراني.

وبدءا من يوم 2 مايو، لن يُسمح لأي دولة بشراء النفط الإيراني، وسيتم فرض عقوبات على كل من ينتهك هذا القرار، وفقًا لما أكده مسؤولون أميركيون.

ووفقا للهيئات الرسمية الإيرانية مثل هيئة الرقابة المالية، فإن اعتماد الاقتصاد الإيراني على النفط في السنوات الأخيرة بلغ حوالي 40%.

وقبل فرض العقوبات، ساهم النفط بنسبة 60% في صادرات إيران.

ومع ذلك، فقد اعتبر بعض المسؤولين الإيرانيين أن إلغاء الإعفاءات الأميركية لن يتسبب في مشكلة للاقتصاد الإيراني المتهالك أصلاً.

في المقابل، أكد خبراء اقتصاد أن السوق العالمية لن تعاني من غياب نفط إيران، وقال إيغور سيشين رئيس شركة النفط الحكومية الروسية إن "روسيا والسعودية قادرتان على تعويض النفط الإيراني".

ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن مصادر قولها إن الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وحدهما ستتمكنان من زيادة الإنتاج في المدى القصير بمقدار 1.5 ضعف صادرات النفط الإيرانية.

كما أكدت الوكالة الدولية للطاقة صحة هذا الادعاء، وذكرت أن دول أوبك قادرة على تأمين أكثر من 3 ملايين برميل إضافي من النفط يوميًا.