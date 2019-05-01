الأمن الإيراني يقمع مظاهرات يوم العمال

هاجمت قوات الأمن الداخلي الإيراني آلاف المتظاهرين الذين خرجوا في شوارع طهران بمناسبة يوم العمال العالمي.

وأفادت وكالة "هرانا" لناشطي حقوق الإنسان الإيرانيين، أن السلطات اعتقلت العشرات خلال مظاهرة أمام البرلمان الإيراني.

وأكدت الوكالة أن من بين المعتقلين نشطاء في مجال حقوق العمال وكاتباً.

وذكرت "هرانا" أن المتظاهرين كانوا يهتفون بشعارات ضد الغلاء وسوء الإدارة والفساد، وهتفوا " الخبز والعمل والحرية حقوقنا" و"الكرامة والاحترام مطلبنا".

كما هتف المتظاهرون ضد قوات الأمن بشعار "القمع مدان مدان".

امروز چهارشنبه 11 اردیبهشت 1398؛ برگزاری مراسم #روز_جهانی_کارگر در مقابل ساختمان #مجلس شورای اسلامی در تهران.#کارگران pic.twitter.com/lXT1zbtDYA — خبرگزاری هرانا (@hra_news) ١ مايو ٢٠١٩

هذا بينما أشارت وكالة "إيلنا" الايرانية إلى أن حشوداً من قوات الشرطة طوقت الشوارع التي سار فيها المتظاهرون.

بالتزامن، أعلنت 4 أحزاب معارضة للنظام الإيراني، في بيان مشترك بمناسبة يوم العمال العالمي، أن من حق العمال الإيرانيين الاحتجاج وتشكيل النقابات، والمطالبة بالأجور المناسبة، والأمن الوظيفي والتأمين الصحي وغيرها من المطالب العمالية.

وجاء في البيان الذي أصدره كل من منظمة فدائيي الشعب الإيراني (اليسارية)، واتحاد الجمهوريین الإيرانيین (الليبراليين)، والجبهة الوطنية الإيرانية القومية، وتضامن الجمهوريين الإيرانيين، أن "توفیر أجور العمال، وتمتعهم بحياة إنسانية" يستلزم تحرير البلاد من "الاحتكار الديني"، والعمل على "ترسيخ قيم الديمقراطية".