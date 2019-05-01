إيران تنضم لتركيا في رفض تصنيف الإخوان "منظمة إرهابية"

انضمت إيران إلى تركيا في رفض التحرك الأميركي لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين "منظمة إرهابية".

وقال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، للصحافيين: "الولايات المتحدة ليست في وضع يؤهلها بأن تبدأ في تصنيف الآخرين كمنظمات إرهابية، ونحن نرفض أي محاولة أميركية فيما يتعلق بهذا الأمر..".

وكان الناطق باسم حزب "العدالة والتنمية" التركي، عمر تشيلك، قال إن القرار الأميركي سيشكل ضربة كبيرة لمطالب التحوّل الديمقراطي في الشرق الأوسط، بحسب وصفه، معتبراً أن القرار ستكون له نتائجُ تعزز معاداة الإسلام في الغرب وتقوّي موقف اليمين المتطرف.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، قد أعلنت، أن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، تعمل على تصنيف جماعة الإخوان المسلمين تنظيماً إرهابياً، ما قد يؤدي إلى فرض عقوبات على أقدم جماعة إسلامية متشددة في مصر.

وقالت سارة ساندرز، المسؤولة الإعلامية بالبيت الأبيض، إن "الرئيس ترمب تشاور مع فريقه للأمن القومي، وزعماء بالمنطقة يشاركونه القلق، وهذا التصنيف يأخذ طريقه عبر الإجراءات الداخلية".