روحاني: العقوبات الأميركية ستفشل عملياً

أعاد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، التأكيد على أن طهران ستواصل بيع نفطها رغم العقوبات الأميركية وقال إن سياسة واشنطن للضغط على إيران ستفشل عملياً.

وصف روحاني قرار الولايات المتحدة بمحاولة تقليص صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر بالسياسة التي "لا أساس لها"، وقال إن "قوة الأميركيين ليست بالقدر الذي يقولونه".

كانت الولايات المتحدة طالبت في 22 أبريل مشتري النفط الإيراني بوقف الواردات بحلول أول مايو أو مواجهة عقوبات، منهية إعفاءت استمرت لستة أشهر سمحت لأكبر 8 مشترين للخام من طهران، ومعظمهم من آسيا، باستيراد كميات محدودة.